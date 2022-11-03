Полис ОСАГО будет единым для России и Беларуси. По чьим тарифам его будут рассчитывать?

Полис обязательного автомобильного страхования будет един для двух стран уже с середины 2023 г. Пока он будет работать в условиях разного законодательства.

Единый полис ОСАГО появится в России и Беларуси. На первом этапе интеграции автовладельцы смогут пересекать границу, не покупая дополнительную страховку, спустя некоторое время тарифы станут идентичными. Проект концепции закона «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства» уже одобрили депутаты Парламентского собрания Союза России и Беларуси.

В сообщении пресс-службы парламента Союзного государства сказано:

Проект концепции согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Подготовку и внесение на рассмотрение Парламентского собрания проекта модельного законодательного акта планируется осуществить до конца 2022 года. Последующее приведение национального законодательства в соответствие с модельным законом с выходом на единый страховой полис планируется к середине 2023 года.

Стоимость полиса, в будущем одинаковую для граждан двух стран, пока не называют. «Проект концепции предполагает унификацию подходов к автогражданской ответственности, и сегодня он находится в высокой степени готовности», — заявил заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Сергей Сивец.

Сначала государства начнут признавать полисы друг друга в условиях отличных законодательств, при этом подчеркивается, что белорусские законы, определяющие тарифы на ОСГО (аналог ОСАГО в России), очень похожи на российские. В Беларуси на стоимость полиса также влияют мощность автомобиля, стаж и аварийная история водителя, территориальные коэффициенты. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, однако, говорит, что при прочих равных условиях белорусским водителям страховка обходится дешевле, чем российским. В будущем тарифы, коэффициенты и лимиты возмещения в случае ДТП должны стать идентичными.

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