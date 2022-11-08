В окружении леса и озер: где купить дом в черте города и в уединенном месте

Полевской тракт становится одним из самых популярных направлений для покупки загородной недвижимости. Теперь там есть и проекты комфорт-класса по демократичной цене.

Факторов выбора у покупателей загородной недвижимости очень много: это и цена, и местоположение, и удаленность от города, и природа: вода или лес рядом, а некоторые хотят, чтобы лес рос прямо на их участке. Чтобы удовлетворить пожелания таких покупателей, в компании «Земля96» создали «Макаровский-1» — коттеджный поселок комфорт-класса в селе Верхнемакарово, в направлении Полевского тракта — одновременно в уединенном месте и в городской черте. Анастасия Соболева, руководитель направления «Земля96», рассказала, каким он будет:

— Каждый человек индивидуален, и у каждого свои предпочтения. На основе нашего опыта в «Макаровском-1» мы постарались учесть и свести воедино максимум того, о чем клиенты нас спрашивали ранее. Мы создали коттеджный поселок комфорт-класса, который удовлетворяет всем современным требованиям загородной жизни. Здесь есть: близость городской инфраструктуры, комфортные условия и досуг внутри поселка, безопасность для постоянного проживания, окружающая природа и уникальный ландшафт.

Поселок «Макаровский-1» находится вблизи села Верхнемакарово — оно ровесник Екатеринбурга, было основано в 1723 году. Когда-то Василий Никитич Татищев построил тут Макаровскую пристань, от которой на барках каждую весну сплавляли уральский металл. По значению эта пристань была второй после Уткинской.

Сейчас село Вернемакарово и наш поселок «Макаровский-1» находятся в эксклюзивном месте, где проживает немного людей, и так как дорога тупиковая, здесь нет бесконечного сквозного движения, как это часто бывает в большинстве поселков, которые строят вдоль трактов и проезжих дорог. К тому же Верхнемакарово расположено на широко известной реке Чусовой, по которой раньше сплавляли барки с железом, а сейчас устраивают сплавы туристы. Село окружено лесами, в шаговой доступности — Верхнемакаровское водохранилище и озеро Чусовое, чуть дальше — Волчихинское водохранилище. До Чусового у нас построена тропа здоровья протяженностью 2,9 км, она проходит через красивый лес, чистый, тихий и спокойный.

Площадь нашего поселка — 22 га, он поделен на 138 земельных участков от 8 до 25 соток. И рядом находится ДНП «Екатерининское», где уже давно живут люди.

В «Макаровском-1» сейчас активно строится жильё. Есть готовые дома. Существенная часть участков уже продана, свободными остается чуть больше 90. Так что ждем, когда наконец-то все застроится и люди начнут там жить и радоваться жизни.

Как жить на природе и иметь под рукой инфраструктуру города

Самый большой плюс инфраструктуры — полное открытие ЕКАДа. Это значимое событие для тех, кто живет в направлении Полевского тракта — теперь туда стало проще проехать из всех уголков города, и популярность этого направления будет только расти в будущем. Здесь очень много неосвоенных территорий, и, соответственно, появляется все больше новых поселений. У нашей компании там насчитывается шесть коттеджных поселков, в ближайшие годы в планах создать еще четыре.

Так как граница города здесь продлена, все они входят в состав Чкаловского района Екатеринбурга. Это значит, что, построив или купив в «Макаровском-1» дом, человек получает городскую прописку и может пользоваться социальной инфраструктурой непосредственно Екатеринбурга. На других направлениях вся загородная недвижимость чаще всего находится вне городской черты. К тому же рядом с «Макаровским» расположено село Горный щит, где есть школа, частные и государственные детские сады, поликлиника, почта, дом культуры. Дети могут посещать различные кружки. Много магазинов, от продуктовых до строительных, есть торговый комплекс «Колхозный двор».

В будущем рядом с «Макаровским-1» мы планируем развивать огромную территорию площадью около 300 га. Там будет коттеджный поселок более чем на 1000 земельных участков. Планируется построить в том числе и детский сад, которым смогут пользоваться и жители «Макаровского-1».

Рядом с селом Горный щит также планируется строительство парка аттракционов и развлекательного центра с водными объектами и гостиницей по типу «Баден-Баден». Все это будет находиться примерно в 10 минутах езды от поселка. То есть можно будет спокойно найти себе и другие развлечения, помимо прогулок в лесу. В 15 минутах езды находится аутлет Brands' Stories, где есть и магазины, и кафе, и банкоматы… Опять же, рядом Солнечный район, где есть и школы, и детские сады.

Немного о домах

Мы продаем как свободные земельные участки, так и можем предложить комплексное решение «Земля+дом», так как сами являемся застройщиком. Сейчас у нас два готовых дома, еще два в стадии строительства. Также мы можем построить дом непосредственно по проекту и на земле клиента, в таком случае покупать участок именно у нас необязательно.

Мы строим дома из газоблоков — сейчас это, пожалуй, самый популярный и надежный материал. Но планируем разнообразить ассортимент и строить из других материалов, например, твинблок, каркасное домостроение и т.д.

Сами участки стоят недорого: стоимость одной сотки — 120 тыс. руб., при полной оплате до 30 ноября 2022 года стоимость сотки будет 110 тыс. руб., а это уже внушительная скидка размером от 80 до 250 тыс. руб. Сэкономленные средства можно будет направить на благоустройство участка или дома.

Помимо перечисленной инфраструктуры и природного окружения, поселок включает в себя закрытую территорию с двумя заездами. Центральная дорога уже заасфальтирована, и в дальнейшем мы будем асфальтировать оставшиеся проезды. Все участки подключаются к сетям электроснабжения, есть детская площадка.

В ближайшее время будет организован вывоз мусора, установлены контейнеры под твердые бытовые отходы. Как уже говорилось, проложена тропа здоровья протяженностью 2.9 км до озера Чусового, организовано видеонаблюдение по всей территории. Этим мы заменяем охрану, потому что территория не очень большая, и многие жители не видят в ней необходимости на данный момент. В дальнейшем, если жители захотят, вопрос с охраной поселка можно будет снова поднять.

Сейчас в «Макаровский-1» также заходят два интернет-провайдера, один из них «Ростелеком», с такими же тарифами, какие действуют для жителей многоэтажных домов. По всему поселку будет организовано освещение, сервисная компания будет заниматься уборкой территории, следить за состоянием коммуникаций и обеспечивать удобное, комфортное и безопасное проживание.

Земля в рассрочку на два года

Земельные участки можно приобрести в беспроцентную рассрочку на срок до двух лет — без участия банков, рассрочку предоставляем мы. Первоначальный взнос — всего 10%, что очень удобно для клиентов. Рассрочка пользуется популярностью, так как предоставляется по всем нашим проектам, а не только в одном поселке. Кстати, что касается других наших проектов — до 31 декабря 2022 года первоначальный взнос за участок составляет всего 5000 руб. Можно платить не каждый месяц, а каждые полгода — то есть оплата просто делится на четыре равные части, а первое полугодие включает в себя внесенный ранее аванс. Пожалуй, это самое удобное предложение на рынке — насколько нам известно, больше никто не предлагает такой аванс, такие сроки и платежи, так что мы можем похвастаться лояльным отношением к клиентам. Такие условия по рассрочке мы создали для того, что бы покупатель мог без лишних проблем вложить лишние средства в строительство дома.

Подробную информацию о посёлке можно получить на сайте компании или по тел.: +7(343) 239-62-70

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