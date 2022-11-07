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«Галерея 11» провела ребрендинг: к дизайнерской мебели добавили офисы, лекции и выставки

«Галерея 11» провела ребрендинг: к дизайнерской мебели добавили офисы, лекции и выставки
Иллюстрация: «Галерея 11»

Старейший мебельный центр Екатеринбурга заметно расширил поле деятельности. Зачем это сделано и как связано с развитием города?

#ГОРОД#РЕБРЕНДИНГ#НОВОСТИ

Известный екатеринбургский интерьерный центр «Галерея 11» меняет концепцию. Теперь это не мебельный центр, а центр дизайна с дизайнерской мебелью, архитектурными бюро и общественными пространствами, где будут проводиться выставки, мастер-классы, лекции. Изменились под репозиционирование и логотип, и визуал.

«Галерея 11», работающая в Екатеринбурге с 1999 г., изначально была местом, где можно выбрать и купить качественную мебель премиального сегмента. Сейчас список товаров и услуг, которые можно получить в центре, станет шире: часть здания передали под офисы, которые арендуют компании, работающие в сфере благоустройства и дизайна, от архитектурных бюро до инжиниринговых компаний.

В «Галерее» подчеркивают, что позиция центра «все лучшее — у нас» осталась, поэтому арендаторов тщательно отбирают, квадратные метры сдают только тем, в качестве и уровне услуг которых нет сомнений. При этом, подчеркивают в компании, мебельные салоны остаются якорными резидентами. Появление в центре общественных пространств — более чем логичное решение, уверены в «Галерее 11», ведь именно к этому сейчас движутся лучшие торговые площадки всего мира.

«Галерея 11» провела ребрендинг: к дизайнерской мебели добавили офисы, лекции и выставки 1
Обновленная «Галерея 11»

— Несколько лет назад, еще до пандемии, руководство центра решило создать на пятом этаже «Галереи 11» систему гибких офисов для дизайнеров и архитекторов. Сформировать на месте бутиков готовые рабочие пространства с отделкой и мебелью, которые можно арендовать на непродолжительное время и по доступной цене. Эта идея стала отправной точкой для запуска трансформации всего центра. В результате был полностью переделан пятый этаж: там появилось большое современное общественное пространство, где можно проводить и масштабные ивенты, и камерные мероприятия — лекции, арт-вечера, мастер-классы, — рассказала DK.RU арт-директор «Галереи 11» Ирина Орлова.

Мы хотим сделать «Галерею 11» культурным кластером, местом притяжения горожан, которым интересны изобразительное искусство, театр, музыка, мода и, конечно, дизайн.

Известно также, что в ближайшее время территория за «Галереей 11», где сейчас расположены склады и производственные помещения, будет реконструирована, там возведут кластер для творческих людей, город в городе, где будут работать дизайнерские студии, мастерские, кафе, фитнес-студии и т.д.

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Автор: Александра Клименко
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