Свердловчане активно берут ипотеку и наращивают долги по ней — плюс 13% за год

Свердловская область входит в ТОП-10 регионов России по количеству выдач ипотечных кредитов. Однако задолженность по ним по состоянию на 1 октября достигла 400 млрд руб.

Свердловская область входит в ТОП-10 регионов России по количеству выдач ипотечных кредитов. С января по сентябрь жители региона оформили 33,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 97,2 млрд руб. Согласно результатам исследования ключевых тенденций рынка недвижимости Домклик, в сентябре 2022 г. по сравнению с августом количество сделок выросло на 16,6% (3302 штук). Наибольшая часть выданных кредитов приходится на вторичное жилье — 71,1%.

В то же время долги свердловчан по ипотеке тоже увеличиваются: на 1 октября сумма достигла 400 млрд руб. Темпы роста задолженностей относительно показателей 1 октября 2021 г. составили 13%, относительно начала 2022 г. — 11%, — сообщил начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Средняя сумма ипотечного кредита сегодня составляет 3–4 млн руб. Срок превышает 25 лет.

Ранее глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказал, как рынок жилья реагирует на ситуацию в 2022 г., и какие квартиры сегодня востребованы.