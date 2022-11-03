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Свердловчане активно берут ипотеку и наращивают долги по ней — плюс 13% за год

Свердловчане активно берут ипотеку и наращивают долги по ней — плюс 13% за год
Иллюстрация: DK.RU

Свердловская область входит в ТОП-10 регионов России по количеству выдач ипотечных кредитов. Однако задолженность по ним по состоянию на 1 октября достигла 400 млрд руб.

#ЖИЛЬЕ#ИПОТЕКА#НОВОСТИ

Свердловская область входит в ТОП-10 регионов России по количеству выдач ипотечных кредитов. С января по сентябрь жители региона оформили 33,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 97,2 млрд руб. Согласно результатам исследования ключевых тенденций рынка недвижимости Домклик, в сентябре 2022 г. по сравнению с августом количество сделок выросло на 16,6% (3302 штук). Наибольшая часть выданных кредитов приходится на вторичное жилье — 71,1%.

В то же время долги свердловчан по ипотеке тоже увеличиваются: на 1 октября сумма достигла 400 млрд руб. Темпы роста задолженностей относительно показателей 1 октября 2021 г. составили 13%, относительно начала 2022 г. — 11%, — сообщил начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Средняя сумма ипотечного кредита сегодня составляет 3–4 млн руб. Срок превышает 25 лет.

Ранее глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказал, как рынок жилья реагирует на ситуацию в 2022 г., и какие квартиры сегодня востребованы

С рынка уходит инвестиционный навес спроса на самое дешевое и компактное жилье. Сейчас участники рынка отмечают, что спрос, с одной стороны, сжался, а с другой — сконцентрировался на потребностях по улучшению жилищных условий и расширению площадей. Но, к сожалению, далеко не всегда финансовые возможности позволяют людям приобретать просторные квартиры. Больше половины сделок в этом году заключалось по квартирам площадью до 45 кв. м. Сделок в сегменте «90 кв. м.+» — всего 4%. И это при сегодняшних ориентирах государства о том, что по нормативам на каждого человека должно приходиться по 30 кв. м жилья, — отметил Михаил Хорьков.

Автор: Виктория Говорковская
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