На Средний Урал возвращаются трудовые мигранты

В 2020 г. из-за коронавирусных ограничений численность иностранных работников в регионе и в целом в России заметно снизилась. Особенно остро проблема проявилась на стройках.

Начиная с середины 2021 г. в Свердловской области фиксируют значительный рост числа прибывающих на заработки иностранных граждан. В 2021 г. они оформили 55,2 тыс. трудовых патентов — это в два раза больше, чем за весь 2020 г. В этом году прирост продолжается. В январе-августе 2022 г. мигранты оформили 40 тыс. трудовых патентов — это на четверть больше, чем в январе-августе 2021 г.

О динамике свидетельствуют данные управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области. Они приводятся в пояснительной записке к проекту закона «Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Свердловской области», который опубликован на сайте регионального Заксобрания.

Рост числа выданных патентов обусловлен смягчением ограничительных мер по въезду иностранных граждан, а также возобновлением авиасообщения с родом стран (в том числе стран ближнего зарубежья), позволяющего иностранным работникам самостоятельно въезжать на территорию Свердловской области, — сказано в документе.

По данным МВД, в прошлом году основными сферами применения труда мигрантов стали: строительство, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, транспортировка и хранение. Они устраивались на работу арматурщиками, водителями автомобилей, грузчиками, каменщиками, плотниками, штукатурами, поварами.

Большинство иностранцев, оформляющие патенты в Свердловской области — граждане Республик Таджикистан и Узбекистан. Средний срок использования иностранным работником патента для трудовой деятельности составляет 9 мес.

Как ранее писал DK.RU, из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса в 2020 г., российский рынок труда лишился до полутора миллионов работников. Особенно значительно пострадала строительная отрасль, где традиционно задействовано много мигрантов. В Свердловской области, по подсчетам специалистов СРО Уральское объединение строителей, дефицит рабочих оценивался в 40-50%.

Доктор экономических наук, руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова также рассказывала DK.RU, что Свердловская область находится в числе регионов-лидеров по привлечению трудовых мигрантов:

У наших работодателей есть материальная заинтересованность в низкоквалифицированных и малооплачиваемых работниках для выполнения рутинной работы. Но среди наших соотечественников мало тех, кто на эту работу соглашается: платят мало, нет перспектив для дальнейшего развития, повышения квалификации, социальных гарантий. Проблему нехватки рабочих рук помогают решать мигранты. И пока обойтись без них мы не можем.

Отметим, в 2022 г. стоимость патента на территории Свердловской области для иностранных граждан составляет 5,5 тыс. руб. НДФЛ в региональный бюджет они отчисляют в виде фиксированного авансового платежа. За 8 мес. 2022 г. в консолидированный бюджет Свердловской области поступило 1,8 млрд руб. — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.