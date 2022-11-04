«Есть тренды, которые легко навязываются, и реальные тренды, о которых стоит говорить»

Евгений Черешнев: «Представьте, что вы купили лотерейный билет и у вас есть шанс выиграть 1 млрд руб. В будущем неважно, что вы делали, все равно будете чувствовать себя на 6 баллов из 10».

Евгений Черешнев, профессор Сколково EMBA, президент Biolink.Tech, многократный спикер TEDx — о трендах, которые нам навязывают, и о том, какие тренды действительно стоит обсуждать:

— В основном ваше мнение формируют. Если в голове есть вакуум, он будет кем-то заполнен. Если вы не думаете про одно, вам в голову вложат другое. Чтобы человек был управляемым, достаточно не прививать критическое мышление, не поощрять поиск качественной информации, растворять правду в океане лжи и навязывать определенные споры вместо того чтобы спорить о реальных вещах.

Тренды очень легко навязываются. Данные британского министерства здравоохранения: больше всего людей в мире умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, при этом говорят про них меньше, чем про войны и убийства, от которых умирает на порядок меньше. Это типичный пример манипуляции эфиром: страх продает лучше. Поэтому то, что вы видите в эфире — всегда «пугалка», редко вы увидите в эфире «Первого канала» что-то позитивное. Причем это не только российская история, а вообще мировая.

Мы много слышим о том, что машины — это зло, и дизельные автомобили надо срочно запретить. Европа субсидирует покупку электрокаров. Правда в том, что это тоже манипуляция. Сельское хозяйство приносит больше вреда, чем автомобили, потому что коровы выделяют много метана, хозяйствам тоже нужны ГСМ. При этом мы гораздо больше слышим про вред от автомобилей.

Электрокары на самом деле тоже вредны. Их аккумуляторы в основном состоят из трех элементов: кадмий, кобальт и оксид алюминия. Кобальт очень токсичен: чтобы его получить, нужно огромное количество почты выжечь кислотами. Он добывается в России, Китае и Африке. Кадмий — то же самое. Оксид алюминия сам по себе не токсичен, но очень энергоемок, чтобы его получить, нужно потратить кучу энергии. Токсичные материалы для батарей электрокаров можно добывать в Африке и там же их утилизировать, а ездить на самих электрокарах в Норвегии и США — где все будет зелено и чисто. Поэтому зеленой энергетикой тут и не пахнет.

Поговорим об атомных электростанциях. Технологии их создания есть у очень ограниченного количества стран: Японии, России, США, Франции и Великобритании. Объективно лучшие технологии с точки зрения безопасности у России и Японии, потому что у нас был Чернобыль, а у них — Фукусима, мы лучше понимаем, что может пойти не так, и умеем с этим работать.

Повестка зеленой энергетики на самом деле навязана. О чем реально надо разговаривать — кто знает про проект ITER (Международный экспериментальный термоядерный реактор)?

Десятки лет физики пытались создать токомат — реактор ядерного синтеза. По сути, горящая плазма в магнитной ловушке: магнит не дает ей ни с чем соприкасаться, иначе она остывает. Это горящее солнце в лаборатории, и оно безопасно, потому что там нет никаких выбросов. Максимум, что может случиться, если что-то идет не так — оно тухнет. Главная проблема — держать эту штуку определенной температуры, контролировать вибрации и другие вещи, чтобы она была целостной Очень сложно, но мы научились это делать.

Проект ITER — это консорциум, в который Россия входит, и нас не могут оттуда исключить из-за санкций, так структурированы документы. Эта история слишком большая, ни одной стране нельзя получить эту технологию соло.

В этом проекте уже 15 лет создают токомат, и пока что все сбывается по графику, представленному на их сайте. Если бы я играл на акциях или был нефтедобывающей компанией, я бы очень сильно готовился к декабрю 2025 г., когда они планируют запустить реактор. Предположим, пуск реактора будет позитивным, и получится эффективность Q10 — это сильно эффективнее, чем атомная энергетика.

Понятно, там не все так гладко. И еще лет 10 уйдет на то, чтобы сделать рабочее масштабируемое решение, но вдумайтесь: традиционные углеводороды в текущем объеме нам будут не нужны. Другой вопрос в том, что это очень трудно копируемая и очень дорогая технология, но со временем она окупается. Но никто в новостях нам не рассказывает, что происходит с проектом ITER, потому что приоритеты совершенно другие. Мы должны обсуждать одним вещи, при этом спорим про расизм, гендерное равенство и другие вещи. По-моему, это бред.

Главный пример манипуляции — это деньги

Недавно я онлайн проходил в Йельском университете курс «Социология и психология счастья». Людям, заплатившим за образование $300 тысяч, объясняют: «чуваки, не старайтесь заработать денег». Представьте, что вы купили лотерейный билет и у вас есть шанс выиграть 1 млрд рублей. Скажите, как вы будете себя чувствовать, если вам вручат миллиард? Большинство говорят: я буду счастлив. А если вы купили билет и не совпала последняя цифра, как вы будете чувствовать себя от 1 до 10? Ноль! Мы искренне так думаем, потому что так устроена наша психология.

Исследователи нашли победителей лотерей за 10 лет, опросили их и выяснили: неважно, что вы делали, все равно будете чувствовать себя на 6 баллов из 10. Выиграл? Эйфория вверх. Пойду тратить. А что я хочу? А не знаю, я уже все купил. А если не выиграл — ну ладно, в следующий раз. В этом смысле выигрыш не имеет значения.

А когда людей спрашивали, что реально имеет значение, то оказалось, когда ты доволен тем, что есть. Ты просыпаешься и чувствуешь: какой же офигенный день.

Имеют значение маленькие исполнимые и достижимые задачи. Если ты делаешь что-то законченное: если у тебя утром есть цель прочитать две страницы книги перед походом на работу, и ты успел это, то гормональный фон тебе воздаст. Ты будешь себя чувствовать заряженным весь день. Решил отказаться от сахара и продержался первый день — организм тебе воздаст.

Реальные тренды, о которых стоит говорить каждый день

Есть куча данных, которые анализируют те, кому надо. Сотовые операторы точно знают, кто кому изменяет: положение сим-карт и телефонов в определенный момент времени характерно. Вопрос только в том, кто и когда украдет эти данные. Если кто-то развлекается — имейте в виду.

После февраля все стали ставить VPN, даже те, кто никогда им не пользовался. Рынок VPN, который еще недавно был на уровне $6-7 млрд, теперь — $16 млрд. Это реальны тренд на приватность. Сколько мы его обсуждаем?

Растут новые типы угроз. Подключается все больше девайсов, все нам говорят про цифровизацию и 5G, а на самом деле это имеет и обратную сторону. Есть угроза криптолокеров, когда вам просто попала какая-то фигня на компьютер, зашифровала все, что есть, и вам говорят: «Заплати выкуп в криптовалюте, иначе потеряешь всю свою жизнь».

Я уже устал от звонков друзей, когда мне говорят, что видели в камеру, как они смотрят порно, и что делать. Мне очень нравится сериал «Друзья», там есть момент, когда Чендлер покупает ноутбук и спрашивает жену: «А что если кто-то наблюдает за мной, когда я смотрю порно?». «Чендлер, любимый, никто никогда не захочет на тебя смотреть, когда ты это делаешь». Если вы думаете, что какие-то хакеры это реально делают, то, как правило, это просто психологический трюк.

Кому звонил Следственный комитет и говорил, что от вашего имени совершена банковская операция, открыт кредит, и нужно срочно разобраться? У меня был прецедент, когда руки поднял почти весь зал, человек 300-400. Масштаб бедствия космический.

Интересный тренд — p2p-маркетинг. Эта история, при которой мы смотрим не на рекламу от бренда, а на людей, которых уважаем и которым доверяем. Скорее всего, мы будем следить друг за другом и продавать — тоже. Это следующий тренд, потому что мы устали от баннеров и даже перестаем их видеть. Есть такой параметр — рекламная слепота.

Следующий тренд, который стоит обсуждать — сегрегация еды. Нас 8 млрд человек, вкусных стейков на всех не хватит. Соответственно, выращивать коров и овец, кроликов и кур в то объеме, в котором мы их едим, становится опасно. Если любите мясо — наслаждайтесь стейками последние годы, они будут расти в цене, их физически будет не хватать. Поэтому сейчас растет спрос на искусственное мясо и муку из кузнечиков.

Очень интересный тренд, про который мы не говорим — микроэлектроника. Мы только ноем про зависимость от американских и тайваньских процессоров. Причем зависим не только мы, а весь мир. И сейчас думаем, воссоздавать Intel и AMD или нет. Могу авторитетно сказать: это идиотизм, мы не сможем сделать процесс 4-7 нанометров, это годы и десятилетия. Когда создается процесс такой точности, вы работаете на уровне атомов, и если собираете его на заводе, то на качество сборки влияет трамвай, проехавший в 2 км. Создавать такие фабрики очень дорого и технологически сложно, надо исключить максимальное количество факторов, которые могут повлиять на процесс: вибрации, излучение, звук…

Но есть любопытный тренд, в который начали вкладываться американцы, а мы нет, а надо бы — аналоговые процессоры. Обычный цифровой процессор очень точный, он не может ошибаться, в этом его суть. Аналоговый процессор имеет погрешность, но для нейронных сетей погрешность — это нормально. Поэтому, если ты делаешь умную камеру, которую ты обучил и дальше она работает без подключения к сети, она принимает решения, распознает объекты и делает выводы. Для нее подойдет аналоговый процессор — черт с ней, с погрешностью. Если 98% точности есть — уже круто. Не слышал, чтобы у нас производители начали серьезно это исследовать.

Квантовые компьютеры. У них огромный потенциал, потому что принцип работы совершенно иной. Представьте себе огромный небоскреб. Традиционный компьютер работает по следующему принципу: открывает каждую дверь и смотрит, ноль там или единица. И пока он не пройдет каждую дверь, то не сделает какую-то операцию, например, перебор пароля. Квантовый компьютер работает иначе: все двери здания открываются или закрываются произвольным образом. И это сразу позволяет тебе понять, в каком состоянии дом — не надо открывать каждую дверь. Это очень тупое объяснение, но буду совершенствоваться.

Китай в этом доминирует, Штаты рядом. У нас есть хороший прогресс по квантовому шифрованию, потому что военные вваливали туда деньги, но в целом это реально: кто первый сделает 1000 кубитов (способность эмулировать здание с 1000 дверями), тот король вселенной. Потому что весь интернет построен на шифровании: банковские операции, пароли, почты… Эта технологии полностью подтверждает тезис «Все генералы готовятся к прошедшей войне». Уже нет смысла ставить турникеты: можешь проходить, а если ты плохой, к тебе должны прийти.

3D-печать. Очень большой тренд на напечатанные дома, они все лучше и лучше. Сами 3D-принтеры делать нет смысла, уже есть компании, которые застолбили рынок. Но есть огромный спрос на материалы, из которых делают дом. У компаний, специализирующихся на химии, огромный потенциал, потому что есть большая разница, из чего и как делать дом. Сейчас все, что связано с домами, переживает вторую или третью реинкарнацию «цифрового дома».

Реальная ценность 5G не в том, чтобы сериал быстрее скачивать, а в том что «цифровой дом» построен на сенсорике, и 5G имеет более низкое энергопотребление и позволяет делать неинвазивные сенсоры. Понятно, что все будет умное, но нафига? Хочу показать очень важный прибор. Кто был в Японии, не даст соврать, что там унитазы из 25 века, там 20 кнопок и ни одна не напоминает слив.

Все зачем-то хотят научить разговаривать кофеварку, а нужно посмотреть нестандартно. Унитаз — хороший пример. У этого прибора есть доступ к биоматериалу каждый день.

Понятно, что лучший биоматериал — это кровь, по которой можно сказать очень много. Но много можно сказать и по этим вещам: что с сахаром, гормонами и прочим. Можно дать такой фидбек, что, как в «Черном зеркале»: пиццу мы тебе не продадим, потому что холестерин высокий.

Так что, если вы сможете сделать «умный унитаз» не за 5 млн рублей, то в России у вас большой рынок сбыта. Анализ биоматериала и здоровья — то это интересный рынок, за который часть аудитории готова платить.

Япония и ее порноиндустрия творят чудеса. Робот уже и разговаривает как «Алиса», и выглядит как реальный человек. Порноиндустрия и военные — два главных драйвера технологической эволюции. VHS, CD, DVD — это эволюция дисков, которые выбирала порноиндустрия. А сейчас они развивают робототехнику. Не знаю, хорошо это или плохо, но на горизонте 5-7 лет есть вариант, что будет тяжело определить в первую минуту, с человеком ты говоришь или нет.

Все генералы готовились к предыдущей войне, и текущая ситуация этому подтверждение. Выводов будет делаться очень много: дроны, искусственный интеллект, кибератаки на кибератаки. Думаю, ИИ — наш главный солдат на ближайшее время. Что может быть и хорошо, и плохо, пока непонятно.

Нами манипулируют, а что с этим можно сделать?

Есть три главных манипулятора: деньги, спецслужбы и «ума палата». Даже когда у вас демократия, все равно всё управляется на уровне убеждений. И убедить человека, что один человек хороший, а другой плохой — это работа, в которую вкладываются деньги. Но в основном это меняют корпорации, потому что если тебе нужно, чтобы люди покупали A и не покупали B, ты вкладываешь в это очень много денег. Простой пример: человечество умеет делать лампочки, которые будут гореть вечно. В США есть пожарная станция (Ливермора в штате Калифорния), где есть лампочка, которая горит больше 100 лет. Просто в свое время стало понятно: люди не покупают столько лампочек, а их надо продавать. Соответственно, стали ухудшать качество. Это аргументированный факт. То же самое в свое время начало происходить с автомобилями.

Смысл того, чтобы думать, в том, чтобы меньше думать. Если вы хотите быть собой, очень советую: когда проснетесь с утра в своей матрице, настройтесь не пускать в свой мозг дерьмо. У вас нет времени на 1000 книг.

Так что выберите книги, которые хотите прочитать, страны, которые хотите посетить… старайтесь контролировать те 3-7% информации, которые сами ищете. Старайтесь отрезать как можно больше входящей информации, старайтесь искать ее сами.

И помните важную вещь: деньги не главное мерило успеха. Не знаю, в какой момент времени быть финансистом стало престижнее, чем печь классный хлеб или делать классные деревянные столы. Сейчас это, кстати, начинает меняться. У меня есть подруга, которая раньше была финансистом и все время жаловалась, что жизнь тлен. И как-то я ее спрашиваю: «А что ты хочешь делать?». «Я люблю торты. И печь, и есть». Тогда пеки торты, говорю. Слово за слово, она начала печь торты и сейчас у нее несколько бутиков, даже в Италии, она известна в своем кругу и зарабатывает существенно больше, чем зарабатывала, будучи финансовым директором, потому что делает то, что любит.

Некоторые вещи очевидны, но информационный фон делает все, чтобы мы про них забыли. Правда в том, что, когда занимаешься любимым делом, то делаешь это настолько кайфово, что другие люди притягиваются. И у тебя всегда будут деньги, которые, как ресурс, приходят на то, что ты делаешь. А если стремиться к деньгам, то ты ресурс возводишь в цель, а это Франкенштейн и полная хрень.

Найдите что-то и постоянно учитесь. Это полезно для мозга: когда нейронные связи иногда работают в форсаж-режиме, это полезно — как минимум Альцгеймер у вас будет позже, чем у соседа. Самое интересное, что, если ваша профессия будет умирать, у вас на руках будет что-то еще. По-настоящему мир менять бесполезно, надо начинать с себя и тогда все получается. Главное штука в современном обществе — быть эгоистично интересным себе. Если тебе с собой интересно, уже хорошо, значит, кому-то тоже с тобой будет интересно.

Есть классный «остров-тест». У меня есть знакомые, бывшая пара: они поехали на Мальдивы в свадебное путешествие, а сразу после него на следующий день развелись. Потому что на Мальдивах нечего делать. На острове ты изолирован, и если тебе интересно и комфортно наедине с собой, книгами, особенно с партнером, с кем ты живешь. Это хорошая проверка: когда ты понимаешь, что, если поедешь с человеком на необитаемый остров и убьешь его через три дня, а самое противное, что этот человек — ты (потому что поехал один), вот это проблема. С собой должно быть интересно.

Материал подготовлен на основе выступления Евгения Черешнева на лекции «Конфедерация Интеллектов: почему мир такой, как есть, и каким он может быть», организованной компанией «Атлас Девелопмент».

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