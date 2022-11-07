В Екатеринбурге открыли памятник легендарному хоккеисту

У «Екатеринбург Арены» 4 ноября открыли памятник семикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову. На церемонии присутствовал и сам спортсмен.

В ноябрьские выходные в Екатеринбурге открыли новую скульптуру. Памятник многократному чемпиону мира по хоккею с мячом, свердловчанину Николаю Дуракову и его команде «СКА-Свердловск» установлен у «Екатеринбург Арены» — когда-то команда играла именно там.

Дураков семь раз выигрывал чемпионат мира, 12 раз входил в список лучших игроков сезона, шесть раз становился лучшим снайпером чемпионата СССР.

На церемонии открытия присутствовал и сам 87-летний хоккеист, по опросу журналистов газеты «Советский спорт» признанный лучшим хоккеистом страны XX века.

Армейцы были таким же важным символом свердловского спорта, каким чуть позже стала волейбольная «Уралочка» под руководством гениального Николая Васильевича Карполя. В 2019 году мы уже открыли у Дворца игровых видов спорта скульптурную композицию в честь «Уралочки» и Николая Васильевича. И я горд, что сегодня в Екатеринбурге мы открываем еще одну композицию — в честь хоккейного «СКА-Свердловска» и его главной звезды — Николая Дуракова, — заявил на открытии памятника свердловский министр спорта Леонид Рапопорт.

Поздравил Николая Александровича и один из бывших соперников, швед Бенгст Эрикссон. Он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что очень рад и гордится, что появился такой памятник.

Я считаю, что ты — самый сильный игрок Советского Союза, по-прежнему один из сильнейших среди тех, кого я встречал и против кого играл. Привет, мой друг, и удачи тебе! — сказал Эрикссон.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге на доме, где репетировала группа «Наутилус Помпилиус», установят памятную табличку. Его установят на здании школы архитектурно-художественного творчества Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) имени Николая Алферова, именно там когда-то музыканты собирались на репетиции.