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Электросамокаты исчезнут с улиц Екатеринбурга

Электросамокаты исчезнут с улиц Екатеринбурга
Иллюстрация: ТАСС

Уже завтра, 8 ноября, сезон проката электросамокатов в городе завершится. Сегодня самокаты еще есть на улицах, но из-за погодных условий они не работают.

#ГОРОД#ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге завершается сезон электросамокатов. Во вторник, 8 ноября, все они исчезнут с улиц города. В одном из самых популярных сервисов кикшеринга, Woosh, рассказали:

Завтра завершаем сезон. Сегодня самокаты еще на улицах, но из-за погоды на паузе.

В скором временив компании обещают предоставить данные об общем пробеге самокатов за сезон и количестве пользователей сервиса.

Ранее стало известно, что Свердловская область вошла в топ-5 России по количеству смертей в ДТП с электросамокатами. Всего в 2022 г. в стране произошло 838 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, в которых 870 человек были ранены и 19 погибли. Больше всего аварий зарегистрировано в Москве (198), Санкт-Петербурге (116), Краснодарском крае (53), Тюменской (45) и Нижегородской областях (39). Год назад цифры были в два раза ниже.

Напомним, минувшим летом мэрия Екатеринбурга масштабировала опыт искуственного снижения скорости электросамокатов в городе. Теперь их скорость снижают не только на определенных улицах, но и повсеместно в дни проведения массовых мероприятий.

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Автор: Александра Клименко
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