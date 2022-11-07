Из параллельного импорта исключили продукцию Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani

Компании заявили о своей готовности возобновить поставки в Россию напрямую. Минпромторг исключает их из списков через три месяца. Ритейлеры боятся и роста цен, и безумного количества подделок.

Из списков товаров, разрешенных к ввозу в Россию по параллельному импорту, исключена продукция марок Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. В Минпромторге заявили, что бренды готовы возобновить прямые поставки в Россию.

В пресс-службе министерства заявили:

Указанные бренды <...> внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию. <...> исключения вступают в силу через 3 месяца, что позволит тем, кто приобрел продукцию, ввезти ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа, — сказали в ведомстве.

Напомним, перечень товаров, которые разрешено ввозить в РФ без разрешения правообладателей, в последний раз расширяли в начале августа. Тогда в него внесли косметические и парфюмерные средства ряда мировых брендов, в том числе Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase. Решение пояснили тем, что в торговые точки России «поступает недостаточное количество товаров этих производителей». Цены на продукцию марок, уверены поставщики и ритейлеры, будут расти, также есть риск появления на рынке большого объема контрафакта.

Цены вырастут, так как в первое время будут неизбежно возникать проблемы с логистикой и сертификацией товара. Расширение списка брендов для параллельного импорта — это попытка восстановить объемы представленного в магазинах ассортимента, однако эта мера не решает полностью вопрос с дефицитом косметических средств, — заявил коммерческий директор сети «Золотое Яблоко» Денис Кондрашин РБК Life.

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