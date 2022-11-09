«Наша задача — сделать комплекс для всех, кто хочет жить в комфортных условиях»

«УГМК-Застройщик» приступил к строительству второй очереди жилого квартала бизнес-класса «Нагорный». Об особенностях нового проекта — в нашем материале.

Вторая очередь ЖК «Нагорный» располагается на бывшей территории завода «Уралкабель» в границах ул. Токарей — Нагорная — Синяева — Мельникова и занимает площадь в 5,7 Га — это почти в два раза больше первой очереди. В планах «УГМК-Застройщик» возвести здесь 180 тыс. м2 жилья бизнес-класса, построить современный урбан-парк для резидентов и горожан и «поиграть» с планировками квартир, чтобы каждый резидент мог найти квартиру своей мечты.

Подробнее о том, какой получится вторая очередь «Нагорного» и почему она формирует новый облик района Центр-Виз, рассказал Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик».

Евгений Викторович, вторая очередь «Нагорного» — это продолжение первой или отдельные дома со своим собственным характером?

— Начнем с того, что в первой очереди мы были сильно ограничены территориально. С одной стороны ул. Токарей, с другой — ул. Татищева, плюс на площадке была зарезервирована земля под потенциальные выходы из метро. Поэтому в первой очереди у нас получилось заведомо немного квартир — 712.

Во второй очереди таких жестких ограничений нет. Мы уже расчистили строительную площадку, демонтировали старые цеха завода «Уралкабель» и готовы приступить к глобальной стройке на территории 5,7 Га. Пространство позволяет нам развернуться, строить в едином архитектурном ансамбле с первой очередью, но при этом делать еще более качественное и комфортное жилье из самых современных материалов.

Первые дома второй очереди «Нагорного» расположатся вдоль ул. Токарей. Они будут разной этажности: от 15 до 30. Это сделано для того, чтобы солнечный свет проникал на всю территорию двора. В высотках мы планируем поэкспериментировать с квартирографией. На последних этажах расположатся семейные квартиры увеличенной площади до 140 м2 с высокими потолками 3,3 м и шикарными видами на Верх-Исетский пруд. В центре жилого квартала предусмотрен детский сад на 2 тыс. м2.

На первых этажах располагается коммерческий кластер. За счет него локация станет еще более инфраструктурно обеспеченной. Появятся новые магазины, рестораны, салоны красоты, мини-офисы компаний и пр.

Между домами первой и второй очередей мы хотим сделать пешеходную площадь — урбан-парк. Это поможет расширить зону активности резидентов, обеспечить жителей домов удобным местом для отдыха.

Расскажите про этапы стройки. Когда планируете полностью закончить проект?

— Сейчас мы начинаем строительство домов вдоль ул. Токарей. Там появится 270 квартир, следующий этап — строительство домов вдоль ул. Мельникова на 120 квартир. В то же время начнем строить детский сад. Строительство второй очереди ЖК «Нагорный» будет полностью завершено к 2028 г.

Вы уже упомянули о том, что вторая очередь «Нагорного» будет отличаться разнообразием квартир. Но в любом случае у вас наверняка есть представление, для кого вы строите новую очередь ЖК.

— Конечно, мы строим вторую очередь «Нагорного» для всех, кто хочет жить в хороших условиях. Для тех, кто имеет твердые взгляды на жизнь, занимается своим делом и имеет четкое представление о том, что такое комфорт.

Квартиры во второй очереди «Нагорного» действительно позволяют реализовать абсолютно разные жизненные сценарии Здесь будет комфортно и молодым семьям, и пожилым родителям, и молодым людям, которые пока не обзавелись семьей. Опыт продаж квартир в первой очереди показал: люди приобретают здесь жилье для себя. Это не инвестиционные квартиры мелкой нарезки, а качественный проект для высокого уровня жизни.

При строительстве второй очереди мы ориентировались на лучшие практики, которые зарекомендовали себя при возведении первой части «Нагорного». Покупателям, которым важен максимальный обзор, мы предлагаем угловое остекление и панорамные окна. Наслаждаться видами города можно будет с утепленной лоджии.

Кроме того, на этапе строительства мы предлагаем резидентам услугу бесплатной перепланировки. Можно увеличить или уменьшить метраж комнаты или полностью изменить их конфигурацию.

Когда «УГМК-Застройщик» строил «Макаровский», вы предлагали резидентам услугу бесплатной перепланировки квартир. Будущим резидентам «Нагорного» доступна такая опция?

— Да, практика распространяется и на жителей «Нагорного». Услуга для покупателей бесплатная. Все расходы, связанные с корректировкой проекта, прохождением экспертизы, работой проектировщиков мы берем на себя. Нам важно, чтобы клиент получил именно такую квартиру, о которой мечтал. В которой ему будет удобно жить. Чтобы он при переезде сразу приступил к ремонту, а не занимался сносом стен и походами в БТИ.

Хорошо, что вы заговорили про ремонт. Во второй очереди вы сдаете квартиры с черновой отделкой?

— В новой очереди проекта квартиры будут сдаваться в отделке white box. Это очень удобно. Идеально ровные оштукатуренные поверхности полностью готовы к нанесению дизайнерского финишного покрытия.

Какие преимущества будут доступны жителям второй очереди «Нагорного»?

— У нового квартала богатая и взаимодополняющая инфраструктура — настоящая закрытая экосистема для комфортной жизни. Резиденты смогут посещать пекарню «Хлеб и булки», которая открылась в июле этого года. Ходить в фитнес-центр World Class, открытие которого запланировано на декабрь. В центре расположатся два бассейна — детский и взрослый, зоны SPA, большой тренажерный зал, оснащенный современным оборудованием, и пр. Уже работает стоматология, винотека и салон красоты.

Кроме того, в состав многоступенчатой инфраструктуры «Нагорного» уже в ближайшем будущем войдут ресторан Breadway, медицинский центр «УГМК-Здоровье» и большой супермаркет. В шаговой доступности — несколько муниципальных детских садов и школ, стадион «Екатеринбург-Арена», Дворец молодежи, зеленый парк имени XII Партсъезда для прогулок на свежем воздухе, яхт-клуб и благоустроенная акватория Верх-Исетского пруда.

Ваши проекты славятся своими дворами. Чем удивит двор второй очереди «Нагорного»?

— Внутренняя территория новой очереди создается по отработанным стандартам «УГМК-Застройщик». Нам бы хотелось сделать на этой территории «всегда цветущий сад», где будут расти гипоалергенные цветы и растения. Кроме того, двор будет оборудован workout и lounge-зонами и игровыми комплексами из натурального дерева для детей разных возрастов, экологичным покрытием из морской гальки и бесплатным Wi-Fi. В общей сложности под дворовую территорию в проекте отведено 3 Га.

Это все лишь часть задумки. Настоящая «фишка» проекта — урбан-парк, о котором я говорил ранее. Мы проектируем его зеленым, с уютными лавочками, где можно почитать книгу или отдохнуть. Благоустроенными пешеходными дорожками и детскими игровыми зонами.

Расскажите о нем подробнее.

— Урбан-парк площадью примерно 0,5 Га — это инфраструктурное продолжение квартала «Нагорный». Он соединит первую и вторую очереди ЖК. Это будет большая зеленая площадь с ландшафтным оформлением, пешеходными аллеями и зонами отдыха. Зимой в парке будет стоять большая и красивая новогодняя ель с декоративным оформлением. Кроме того, в планах — залить на этой территории большой каток. Летом же пространство трансформируется в площадь с декоративными фонтанами. Окончательный проект мы еще не согласовывали, но очень скоро расскажем, как будет выглядеть урбан-парк в «Нагорном». Мы планируем сделать его открытым не только для резидентов ЖК, но и для всех горожан.

Настоящая боль всех жителей новостроек — это парковочные места. Их катастрофически не хватает. Как эта проблема будет решаться в «Нагорном»?

— Для жителей второй очереди также предусмотрен просторный паркинг, который расположится под стилобатной частью. Во всех наших проектах паркингу отведены важные функции. Паркинг — это полноценное место общего пользования.

Поэтому, во-первых, на парковке всегда играет приятная музыка. Во-вторых, он просторный и хорошо освещен. В-третьих, оснащен боксами для хранения крупногабаритных вещей и велосипедов. Еще в нем предусмотрены специальные продуктовые тележки, чтобы можно было с комфортом довезти тяжелые пакеты до квартиры, а не нести в руках. Но, главное, находиться в нем безопасно и эстетически приятно.

ЖК «Нагорный» регулярно становится лидером различных профессиональных рейтингов. Что помогает комплексу держать марку?

— Действительно, ЖК «Нагорный» является победителем главной номинации федерального конкурса-премии «ТОП ЖК — 2022» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка РФ». Также «Нагорный» занимает второе место в общероссийском рейтинге ЕРЗ.РФ «ТОП новостроек по потребительским качествам» (и первое место в рейтинге Свердловской области).

Признание ЖК завоевал за счет своих высоких потребительских качеств. Здесь есть много того, чего нет в других проектах. А каждая полезная функция дает балл к рейтингу. Но работаем мы не ради строительных наград, а ради того, чтобы людям было комфортно здесь жить.

Отдел продаж ЖК «Нагорный»:

ул. Татищева, 18/1

тел. +7 343 288 37 44

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