Авторынок России рухнул в октябре на 63%

Некоторые автоконцерны потеряли до 98% от продаж октября 2021 г. Не демонстрирует рост и единственный сейчас доступный вариант «машины из салона» Lada.

В октябре авторынок России упал на 62,8% к прошлому году. Объем сократился даже в сравнении с крайне неудачным для рынка сентябрем, ни одна из марок не нарастила продажи, это не удалось и Lada, хотя сейчас это единственный в стране доступный вариант автомобиля из салона.

Как пишет «Коммерсантъ», в октябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России упали на 62,8%, до 45,2 тыс. штук, цифры приводит Ассоциация европейского бизнеса. В сентябре продажи составили 46,7 тыс. штук, а темпы сокращения к прошлому году составляли 59,6%.

За десять месяцев 2022 г. продажи сократились на 60,8%, до 502,5 тыс. штук. Данные не включают отчеты BMW, Mercedes-Benz, а также Chery и ее марку Exeed, эти компании отчитываются поквартально.

В октябре отрицательные тенденции зафиксировали все компании из топ-10 рынка, в том числе и лидер рейтинга, Lada. Еще в сентябре российский автоконцерн демонстрировал рост на 20%. В октябре реализация АвтоВАЗа сократилась на четверть, до 19 тыс. штук.

Среди иномарок самым большим спросом в России пользовались машины китайского Haval (4,4 тыс. проданных автомобилей, что на 8% меньше, чем в 2021 г.).

Худшая динамика у занимавших некогда первые места по числу продаж Kia и Hyundai. Продажи Kia упали на 79%, до 3,3 тыс. штук, Hyundai — на 86%, до 1,8 тыс. штук. На третьей строчке марочного рейтинга ГАЗ (падение на 33%, до 3,9 тыс. машин), затем следует УАЗ, этот концерн сократил реализацию на 16%, до 3,1 тыс. машин.

Распродающие запасы и уходящие из России Nissan (1,2 тыс. штук) и Renault (1,1 тыс.) сократили продажи на 77% и 88%. Топ-10 замыкает Skoda, продажи которой упали на 85%, до 812 машин. Mitsubishi продала всего 70 машин (падение на 98%).

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