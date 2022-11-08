Новости неба: в Кольцово добавятся прямые рейсы в Израиль и ОАЭ, Турция ввела ограничения

С конца ноября самолеты из Екатеринбурга будут летать напрямую в Тель-Авив, а со 2 декабря — в Шарджу. Турция ограничила полеты для российских судов над своей территорией.

Red Wings с 27 ноября запустит прямые рейсы в Тель-Авив из Екатеринбурга. Полеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 пассажирских мест, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Продажи билетов уже открыты. Рейсы будут выполняться по воскресеньям с дозаправкой в Минеральных Водах, стоянка займет 40 минут. Общая продолжительность перелета составит семь часов.

Ранее сообщалось, что в Кольцово появились рейсы авиакомпании Air Arabia. Со 2 декабря перевозчик начинает полеты по маршруту Шарджа — Екатеринбург — Шарджа, пишет ЕАН.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово появились рейсы авиакомпании Air Arabia. Со 2 декабря перевозчик начинает полеты по маршруту Шарджа – Екатеринбург – Шарджа.

По данным пресс-службы Кольцово, рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320 до четырех раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и субботам из Екатеринбурга и по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в столицу Урала.

Турция ввела ограничения на полеты над своей территорией для российских воздушных судов с двойной регистрацией, сообщает РБК.

Запрет начал действовать еще 1 ноября. В связи с этим продолжительность некоторых рейсов была увеличена на 20–30 минут. Как отметила член совета директоров Nordwind Анна Подгорная, данное изменение не повлияло на стоимость туров.

Решение турецкой стороны не осталось без внимания Минтранса РФ. Так, в ведомстве заявили о намерении провести переговоры с Анкарой по этому вопросу.

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Прямые рейсы из Кольцово в Малайзию планируют запустить в начале 2023 г. Об этом сообщил атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в России Джеффри Бин Мунир. Уже есть договоренность о сотрудничестве с одним из российских туроператоров.

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Малайзией существовало в 1990-е, но в последние десятилетия уральцы летали туда через Турцию, Узбекистан и ОАЭ. Российские туристы могут находиться в Малайзии без визы до 30 дней.