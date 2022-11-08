Ученые выяснили, как определять риски внезапной остановки сердца

Новая модель определения рисков поможет своевременно выявлять больных и спасать их от смерти. Один из соавторов исследования — ученый УрФУ Максим Каштанов.

Европейские и российские ученые разработали модель прогнозирования рисков внезапной остановки сердца после проведения алкогольной септальной аблации (АСА) при гипертрофической обструктивной кардиомиопатии (ГКМП). То есть после операции по устранению гипертрофированного фрагмента перегородки левого желудочка, которая препятствует нормальному перетоку крови в аорту.

Созданная модель — новое слово в науке: до сих пор исследования закономерностей внезапной остановки сердца после АСА не проводились, современная система оценки рисков для послеоперационных больных отсутствовала. Между тем ГКМП является причиной 30% случаев внезапной остановки сердца.

Таким образом, рекомендации исследователей будут способствовать своевременному выявлению пациентов с риском внезапной остановки сердца после алкогольной септальной аблации и наиболее эффективному лечению гипертрофической обструктивной кардиомиопатии. Статья о проведенных исследованиях опубликована в American Journal of Cardiology.

Исследователи проанализировали истории болезни более 1830 пациентов, в течение 4-5 лет наблюдавшихся в клиниках Германии, Чехии, Дании, Нидерландов, Великобритании и России. Анализ охватил период с 1996 по 2021 гг. Это наиболее обширное и глубокое исследование на сегодня. При разработке модели авторы статьи использовали российскую статистику, формирующуюся с 2001 г. Данные из России — Екатеринбурга и Санкт-Петербурга — составили треть статистической базы исследований.

«В Свердловской области гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия — относительно распространенное заболевание. Достаточно сказать, что, по литературным данным, паталогические гены встречаются у одного из 200 пациентов, а гипертрофия размером более 15 миллиметров — у одного из 500. Ежегодно мы обследуем порядка 100 пациентов с таким диагнозом и проводим 20-30 операций», — объясняет Максим Каштанов, заведующий лабораторией биомедицинской инженерии Уральского федерального университета, хирург отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения Свердловской областной больницы № 1, соавтор исследований и статьи.

По результатам международных исследований выяснилось, что 65 пациентов (3,5% от общего числа) испытали внезапную остановку сердца, 37 из них, то есть без малого половина, — скончались.

Известно, что ключевыми факторами, повышающими риск внезапной остановки сердца и смерти, являются генетическая предрасположенность, возраст, дисфункция левого предсердия и левого желудочка сердца. На риск внезапной остановки сердца указывают боли в грудной клетке, слабость, одышка. Многофакторный анализ продемонстрировал, что предрасполагающими факторами внезапной остановки сердца после алкогольной септальной аблации являются дооперационная избыточная толщина межжелудочковой перегородки и разница в уровне кровяного давления между левым желудочком и аортой при последнем клиническом осмотре, — рассказывает Максим Каштанов.

В соответствии со шкалой угрожающих симптомов, составленных исследователями, наиболее опасна комбинация, когда толщина перегородки составляет 20 и более миллиметров, а разница в уровне кровяного давления в левом желудочке и в аорте — 30 и более миллиметров ртутного столба. Для пациентов с такими показателями риск внезапной остановки сердца после алкогольной септальной аблации составляет 2% в год. Такие пациенты нуждаются в максимальном снижении кровяного давления в левом желудочке путем проведения повторной аблации, а при дальнейшем сохранении рисков — во вживлении кардиодефибриллятора или дорогостоящем медикаментозном лечении.

«Созданная методика отличается прогнозной точностью и может применяться как простой и легкодоступный клинический инструмент прогнозирования риска внезапной остановки сердца у пациентов с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией после алкогольной септальной аблации», — подчеркивает Максим Каштанов.

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