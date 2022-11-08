Набиуллина: мировая экономика может сползти в рецессию, но ЦБ все же ждет иного сценария

Глава Центробанка выступила в Госдуме, где заявила, что риски сейчас серьезны для экономик всего мира. России в этих условиях «точно не стоит ждать у моря погоды».

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что мировая экономика рискует «сместиться в сторону жесткого развития событий». Сценарий масштабного кризиса в мире не исключен, уверена она, но пока ЦБ считает более вероятный базовый сценарий развития глобальной экономики.

Согласно этому сценарию, глобальную экономику не ждут новые серьезные потрясения. Центробанки будут повышать ставки, борясь с инфляцией, что скажется на росте экономики, но к глобальной рецессии это не приведет.

В негативном сценарии, также разработанном регулятором, предполагается, что повышения ставок не хватит для борьбы с инфляцией, в итоге высокие ставки увеличат стоимость обслуживания долга и снизят стоимость активов.

Вырастет геополитическая напряженность по этому сценарию, будет происходить фрагментация, регионализация глобальной экономики. Усилятся санкции на Россию, мы рассматриваем этот сценарий с усилением санкций, и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике, в свою очередь. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008 – 2009 годами, — сказала Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Она добавила, что это приведет к падению спроса на российский экспорт, ВВП существенно сократится, инфляция будет высокой. В нынешних условиях, подчеркнула Набиуллина, важно ускорить перестройку экономики России.

— За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды, — заявила Набиуллина, отметив, что для каждой отрасли перестройка выглядит по-разному. Части компаний нужно искать новые рынки сбыта, другим разумнее решать вопрос с альтернативными источниками поставок сырья из-за границы.

По оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2022 г. рост глобальной экономики составит 3,2%, в 2023-м цифра сократится до 2,7%. В 2021 г. рост достигал 6%.

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