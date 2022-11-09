На месте офисов КОРа в Екатеринбурге появится многоэтажное жилье

На реализацию проекта уйдет от двух до четырех лет. Им может заняться застройщик «Стройтек», который разрабатывал проект планировки и межевания квартала.

Администрация Екатеринбурга готовит проект изменений в правила землепользования и застройки города. Один из пунктов касается участка земли на ул. Малышева, 145: сейчас земля имеет статус зоны Ц-4 (там могут располагаться рынки и складские объекты), его планируют поменять на Ж-5 (зону высотной жилой застройки). По нормативам на этой площадке можно возвести до 15,8 тыс. кв. м. жилья.

Сейчас по этому адресу расположен комплекс офисных и складских помещений компании «База гастроном «МагКор». Юрлицо через общих учредителей связано с Кировским оптовым рынком. Представители «Базы гастроном «МагКор» подтвердили e1.ru, что планы по застройке территории действительно есть. Сейчас готовится проект.

По данным 66.ru, застройкой территории может заняться компания «Стройтек». Ранее глава города Алексей Орлов поручил девелоперу подготовить проект планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Первомайской — Студенческой — Малышева — полосой отвода железной дороги. В компании свои планы пока не прокомментировали.

Ранее DK.RU писал, что городские власти рассматривают возможность реновации территории Кировского оптового рынка на Высоцкого, 46. Летом 2020 г. экс-мэр Александр Высокинский заявил, что «рынок свое отжил»: