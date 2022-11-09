Linux не зашел. Россияне все активнее скачивают Windows и Microsoft Office с торрентов

Купить пакет Microsoft 365 в РФ практически невозможно, число скачиваний пиратских версий программ выросло до 185 тыс. в день. Эксперты расходятся во мнении, кто качает активнее: школьники или бизнес.

За день в России насчитывается до 185 тыс. фактов загрузки системного и офисного ПО от Microsoft через торренты. По данным Peer Trace (дистрибутор данных о загрузках контента), количество скачиваний стало активно расти в августе, что связано, вероятно, со спросом студентов и школьников. Эксперты считают, что немало скачивают и бизнес-структуры, которые пока не могут интегрировать компьютеры на Linux в инфраструктуру.

Как пишет «Коммерсантъ», только в течение 1 ноября 2022 г. в стране было зафиксировано 174 тыс. фактов загрузки и раздачи Windows и Microsoft Office, что на 24,4 тыс. больше, чем в тот же день в 2021 г. Пик в 185 тыс. фактов пришелся на 24 октября.

Microsoft не продает свои продукты россиянам с марта 2022 г. из-за происходящего в Украине, в июне компания сообщила о сокращении операций в РФ. Сейчас в розничных и онлайн-магазинах невозможно купить офисный пакет Microsoft 365. Softline и принадлежащий ему Allsoft в сентябре возобновляли продажи подписок, однако к ноябрю число доступных для заказа продуктов Microsoft вновь сократилось.

Сейчас в Allsoft можно купить только неограниченную, но более дорогую лицензию на Office 2021, приобрести пакет Microsoft 365 невозможно. В компании говорят, что ключи будут доступны до окончания складского запаса, тем временем пользователи начинают переходить на российские аналоги из-за ограничений в поставках.

Директор Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) Дмитрий Соколов так поясняет ситуацию: частные потребители «считают, что раз Microsoft ушла из России, то ее права можно нарушать» вне зависимости от доступности Windows и Office в продаже. Компании не переходят на массовое использование нелицензионного ПО, говорит Соколов, ссылаясь на результаты проверок по заявлениям правообладателей в полицию. Иного мнения придерживается глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, активно скачивают пиратские вовсе не учащиеся, а корпоративные пользователи, которым нужно расширять парк ПК. По словам Клименко, интегрировать компьютеры на Linux в инфраструктуру, построенную на решениях Microsoft, практически невозможно.

Поэтому, чтобы соблюдать план по импортозамещению, компании закупают самый дешевый Linux из реестра отечественного ПО, а на компьютеры ставят взломанную ОС от Microsoft.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев считает, что поменять ситуацию могут «как ограничения на скачивание новых версий Windows, так и появление новых продуктов, которые в системах на базе Linux будут работать лучше».

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