Кто заменит Zara и Uniqlo, обсудят на «Неделе моды» в Екатеринбурге
10 ноября 2022 г. в креативном кластере «ДОМНА» состоится торгово-закупочная сессия для представителей легкой промышленности и дизайнеров. Деловая программа проходит в рамках «Недели моды».
В рамках торгово-закупочной сессии будет организован круглый стол «Курс на импортозамещение. Продвижение дизайнеров/производителей одежды в торговых предприятиях г. Екатеринбурга и Свердловской области». Мероприятие организовано Центром «Гарантия качества», проектом «Неделя моды в Екатеринбурге», при поддержке Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, администрации Екатеринбурга и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
Темы круглого стола:
- Опыт сотрудничества с дизайнерами. Плюсы и минусы;
- Взаимодействие с ритейлом. Возможности и ограничения;
- Потребности ритейла;
- Инвестиционная платформа «ВДЕЛО» — финансовый инструмент поддержки СМСП;
- Возможности и основные направления деятельности бренда;
- Торгово-экономическое сотрудничество с предприятиями Республики Узбекистан. Развитие производственной кооперации и совместного производства;
- Торгово-экономическое сотрудничество с предприятиями Кыргызской Республики.
Спикеры мероприятия:
— Светлана Островская, заместитель Министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области;
— Руслан Бийбосунов, генеральный консул Кыргызской Республики;
— Павел Изотов коммерческий директор ТРЦ «VEER MALL» (Екатеринбург) и ТРЦ «DEPO» (Нижний Тагил);
— Ольга Нагибина, пресс-секретарь Сеть супермаркетов «Кировский»;
— Ксения Бельских, директор ТРК «КомсоМолл»;
— Елена Знаменщикова, руководитель отдела по работе с инвестициями«ВДЕЛО»;
— Сергей Бакшиш, генеральный директор компании «ТУТ» (технология уральского текстиля);
— Альфия Аббязова, основной партнёр в России ООО «O'ZIMIZNIKI» (Республика Узбекистан);
— Айгерим Шарапова, сотрудник Генерального консульства Кыргызской Республики.