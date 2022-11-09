Кто заменит Zara и Uniqlo, обсудят на «Неделе моды» в Екатеринбурге

Иллюстрация: «Неделя моды» в Екатеринбурге

10 ноября 2022 г. в креативном кластере «ДОМНА» состоится торгово-закупочная сессия для представителей легкой промышленности и дизайнеров. Деловая программа проходит в рамках «Недели моды».