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Кто заменит Zara и Uniqlo, обсудят на «Неделе моды» в Екатеринбурге

Кто заменит Zara и Uniqlo, обсудят на «Неделе моды» в Екатеринбурге
Иллюстрация: «Неделя моды» в Екатеринбурге

10 ноября 2022 г. в креативном кластере «ДОМНА» состоится торгово-закупочная сессия для представителей легкой промышленности и дизайнеров. Деловая программа проходит в рамках «Недели моды».

#МОДА#НОВОСТИ

В рамках торгово-закупочной сессии будет организован круглый стол «Курс на импортозамещение. Продвижение дизайнеров/производителей одежды в торговых предприятиях г. Екатеринбурга и Свердловской области». Мероприятие организовано Центром «Гарантия качества», проектом «Неделя моды в Екатеринбурге», при поддержке Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, администрации Екатеринбурга и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Темы круглого стола:

  • Опыт сотрудничества с дизайнерами. Плюсы и минусы;
  • Взаимодействие с ритейлом. Возможности и ограничения;
  • Потребности ритейла;
  • Инвестиционная платформа «ВДЕЛО» — финансовый инструмент поддержки СМСП;
  • Возможности и основные направления деятельности бренда;
  • Торгово-экономическое сотрудничество с предприятиями Республики Узбекистан. Развитие производственной кооперации и совместного производства;
  • Торгово-экономическое сотрудничество с предприятиями Кыргызской Республики.

Спикеры мероприятия:

Светлана Островская, заместитель Министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области;

Руслан Бийбосунов, генеральный консул Кыргызской Республики;

Павел Изотов коммерческий директор ТРЦ «VEER MALL» (Екатеринбург) и ТРЦ «DEPO» (Нижний Тагил);

Ольга Нагибина, пресс-секретарь Сеть супермаркетов «Кировский»;

Ксения Бельских, директор  ТРК «КомсоМолл»;

Елена Знаменщикова, руководитель отдела по работе с инвестициями«ВДЕЛО»;

Сергей Бакшиш, генеральный директор компании «ТУТ» (технология уральского текстиля);

Альфия Аббязова, основной партнёр в России ООО «O'ZIMIZNIKI» (Республика Узбекистан);

Айгерим Шарапова, сотрудник Генерального консульства Кыргызской Республики.

Автор: Гринина Ирина
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