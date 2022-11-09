Экономику Среднего Урала спасает Нижний Тагил. Наталья Зубаревич — о ситуации в регионе

«Падение в промышленности небольшое — 1,5-2 % за январь-сентябрь, но это говорит о том, что, скорее всего, год тоже будет в минусе. Торговля в регионе упала заметнее всего в России — на 14%».

Ситуация в экономике уральских регионов ухудшается — фактически только осенью начали проявляться санкции, которые были объявлены давно, но вступили в силу только в конце лета. В сентябре произошел спад как в обрабатывающей, так и в добывающей промышленности. В октябре спад продолжится — падение может наблюдаться до весны. Об этом в интервью ЕАН рассказала доктор географических наук, профессор МГУ Наталья Зубаревич.

По промышленности мы видим устойчивый спад в металлургических регионах — в Свердловской и Челябинской областях. Да, падение небольшое — 1,5-2% за январь-сентябрь, но это говорит о том, что, скорее всего, год тоже будет в минусе. И это несмотря на то, что в этих регионах мощно работает оборонно-промышленный комплекс. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿В Свердловской области относительно небольшое падение связано с тем, что там Нижний Тагил работает в три смены, и это перекрывает проблемы торговли и металлургии, — отметила Наталья Зубаревич.

Говоря о ситуации в торговле, ученый отметила, что за январь-сентябрь она просела на 10%, непродовольственный ритейл — на 15%. Самое заметное падение произошло в Свердловской области: в целом торговля упала на 14%, непродовольственная — на 18%.

Хуже всего положение в регионе с крупнейшим городом в Свердловской области, с Екатеринбургом, там, где больше всего сетей, дилерских центров и т. д. Мы же понимаем, что в Кургане не было столько сетей, — пояснила эксперт.

Ранее Наталья Зубаревич рассказала о том, как объявленная 21 сентября частичная мобилизация повлияет на экономическую ситуацию в России. По ее словам, потребление будет снижаться, а также будет сжиматься спрос на рабочую силу, писал DK.RU. Что именно будет с рынком труда — спрогнозировать сложно. Но уже понятно, какие территории и отрасли столкнуться с нехваткой сотрудников.

Во-первых, мобилизация в основном производилась на периферийных территориях. Это риски для агросектора: механизаторы в большом количестве отправились на фронт или в лагеря. Второе — транспорт, почти 70% в отрасли — мужчины. Третье — добывающая промышленность, тут я вообще не знаю цифр мобилизации, но четко понимаю, что на экономику это не повлияет, в основном потому, что будет снижаться объем добычи, — отметила Наталья Зубаревич.

Эксперт также высказалась о том, как на экономику повлияла эмиграция. Она отметила, что речь идет о населении крупных городов.