Уральский журналист Дмитрий Колезев объявлен в розыск по уголовному делу

Бывшему главному редактору Znak.com и основателю It’s my city вменяют ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Министерство внутренних дел объявило в розыск уральского журналиста Дмитрия Колезева. Информация об этом появилась сегодня на сайте ведомства. Журналиста разыскивают по уголовному делу.

Понятия не имею, по какому делу, о возбуждении и розыске узнал из СМИ. Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям (причем, как мне сказали, некоторые эксперты отказывались искать состав — спасибо им), — написал в своем телеграм-канале днем Дмитрий Колезев.

Позже «Ъ-Урал» выяснил, что производство в отношении Дмитрия Колезева начали еще в весной 2022 г. Основанием для него стали посты журналиста в соцсетях. По данным источника «РИА Новости», ему вменяют ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Максимальный срок наказания по этой статье — 10 лет заключения.

Дмитрий Колезев известен на Среднем Урале по работе в агентствах «Ура.ру» и Znak.com, а также как основатель издания It’s my city. В настоящий момент работает главным редактором издания Republic (внесено в реестр СМИ-иноагентов). После начала военной спецоперации на Украине Дмитрий Колезев заявил, что уехал из России.

Ранее DK.RU писал, что ООО «ТехноТорг», учредителя интернет-издания «Вечерние ведомости», признали виновным в дискредитации вооруженных сил РФ за пост в телеграм-канале. 18 марта в канале издания была опубликована новость о задержании уличного художника Леонида Черного. К посту была прикреплена фотография с частично заблюренными стикерами с буквой Z.