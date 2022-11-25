Защита на высокой скорости: «Ингобизнес» для страхования арендаторов

В страховой защите имущества и гражданской ответственности нуждаются не только владельцы офисных и торговых центров, но и арендаторы. Зачастую такой полис они оформляют по требованию арендодателя.

В последнее время, однако, представители бизнеса все чаще приобретают страховку по собственной инициативе. Тем более, что теперь это можно сделать легко и быстро.

Новые решения для бизнеса

«Ингосстрах» — один из лидеров отечественного страхового рынка. На протяжении 75 лет компания предлагает клиентам эффективные и современные страховые решения, а в последние годы активно адаптирует под онлайн-каналы линейку наиболее популярных у малого и среднего бизнеса страховых продуктов. Например, такие как защита имущества, гражданской и профессиональной ответственности, грузоперевозок и пр. Компания уже добилась впечатляющих результатов: «Ингосстрах» регулярно становится лидером по сборам в сегменте онлайн-страхования корпоративного бизнеса среди крупнейших страховых компаний России.

Онлайн-продукт «Ингобизнес» — это уникальная программа «Ингосстраха», которая позволяет комплексно застраховать имущественные риски и ответственность арендаторов коммерческой недвижимости. Все этапы — от оформления договора до продления полиса — происходят на сайте компании.

Продукт был запущен пару лет назад, и сегодня он один из наиболее востребованных из онлайн-линейки для бизнеса. По данным компании, за 9 месяцев этого года спрос на эту программу вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего полис «Инобизнес» приобретают арендаторы в Москве, Санкт-Петербурге и Ижевске. По данным «Ингосстраха», этой программой интересуются преимущественно компании из сферы услуг и торговли, которые часто страхуют помещения, расположенные на первых этажах.

Разбираемся в преимуществах

По программе «Ингобизнес» можно застраховать сами здания и сооружения, а также внутреннюю отделку, инженерные коммуникации, офисное и компьютерное оборудование, мебель, инструменты, инвентарь, товарные запасы продукции и одновременно гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Главное преимущество — программа предполагает широкое покрытие, включающее наиболее распространенные риски, в том числе пожар, удар молнии, взрыв газа, стихийные бедствий, повреждения водой, кражу, грабежи или разбой и другие. При страховом случае возмещаются убытки от перерыва в хозяйственной деятельности, а также расходы на расчистку территории, сверхурочную работу, замену замков и ключей, временную защиту и сохранение застрахованного имущества, на переезд из-за невозможности доступа к имуществу и многое другое.

Ценность продукта в простоте и доступности: приобрести страховой полис «Ингобизнес» можно без осмотра и описи имущества, а форма расчета-калькулятора на сайте «Ингосстраха» максимально упрощает процесс заключения договора. После внесения необходимых данных и проведения оплаты, страховой полис приходит на указанный электронный адрес. Оформить защиту можно на страховую сумму в пределах 30 млн рублей.

Учитывая интересы клиентов, компания предложила еще одну важную опцию — полис можно приобрести в рассрочку. По желанию клиент может выплачивать страховую сумму ежемесячно, установив автоплатеж. Для этого при оформлении полиса на сайте компании ingos.ru необходимо выбрать опцию «В рассрочку», указать дату начала и окончания действия страхования и при вводе данных банковской карты в процессе оплаты установить флажок на поле «Запомнить карту». Списание очередного платежа будет производиться автоматически в соответствии с графиком платежей страховой премии по договору. Это не требует от страхователя никаких дополнительных усилий — все оформляется онлайн, быстро и удобно.

Страхование в интересах клиента

Программа «Ингобизнес» позволяет оптимизировать саму процедуру страхования, благодаря чему значительно экономится время клиентов.

При разработке новых направлений мы всегда ориентируемся на актуальные потребности наших клиентов, для их удобства и уверенности предлагаем все более современные и при этом доступные страховые продукты. Следуя принципам клиентоцентричности, компания максимально быстро реагирует на запросы бизнеса и стремительно развивающиеся цифровые технологии, — комментирует руководитель Центра страхования имущественных рисков компании «Ингосстрах» Сергей Соколов.

А в дополнение к полису «Ингобизнес» арендатор может приобрести и другие необходимые ему программы страхования. Например, если арендодатель требует от арендатора застраховать ответственность при ремонте арендованного помещения, такое требование будет легко выполнить, оформив полис страхования строительно-монтажных рисков на сайте «Ингосстраха».

Компания постоянно расширяет линейку онлайн-продуктов для малого и среднего бизнеса. Сегодня предпринимателям доступно уже 12 различные программы, ориентированные на микро, малые и средние компании из самых разных отраслей.

Реклама. СПАО «Ингосстрах». Номер токена LjN8K3KVL

https://www.ingos.ru/