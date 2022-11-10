Новое отделение МНТК «Микрохирургия глаза» открылось в центре Екатеринбурга

Центр будет специализироваться на диагностике и лечении глаукомы. Ежедневно в центре будут принимать 300 пациентов и проводить 60 курсов лечения и лазерных операций.

Новую поликлинику открыл в центре города Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза». Консультативно-диагностический центр для взрослых, в котором преимущественно будут работать с больными глаукомой, открылся на ул. Радищева, 41.

В торжественном открытии нового отделения МНТК приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских, а также генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев (именно эта компания за год возвела здание для медицинского центра).

Здание передано в аренду «Микрохирургии глаза» на 25 лет, оно оснащено лучшим современным оборудованием, которое позволяет выявлять глазные заболевания на самых ранних стадиях и успешно с ними бороться. В трехэтажной поликлинике общей площадью 1500 кв.м. ежедневно будут принимать более 300 человек, проводить до 60 лечебных курсов и лазерных операций. Большую часть пациентов будут обслуживать по полису ОМС.

Фото: Смирнова Ирина, DK.RU

После осмотра помещений нового центра Евгений Куйвашев отметил, что в открывшейся в результате государственно-частного партнерства поликлинике жители региона будут получать медицинскую помощь по программе государственных гарантий. В отделении будут принимать и жителей других регионов, это возможно за счет передачи квот.

Я хочу поблагодарить руководство центра „Микрохирургии глаза“ за реализацию очень важных идей. Благодаря работе центра, благодаря расширению возможностей обследований, профилактики, в значительной степени усиливается борьба с последствиями заболевания, снижаются риски инвалидности по глаукоме у людей. [...] Самое главное, выгоду от создания центра получают наши земляки, жители Свердловской области и гости нашего региона, — сказал Евгений Куйвашев.

Олег Шиловских подчеркнул, как важно появление современных медицинских центров. Так, скоро в Академическом районе Екатеринбурга появится детская глазная поликлиника, «совместное решение о ее создании с «Атомстройкомплексом» уже принято».

Остановка — это падение вниз. Будем развиваться и открывать новые направления, – подчеркнул Шиловских.

Сегодня на учете в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургии глаза» состоят 25 тысяч пациентов с глаукомой Екатеринбурга и Свердловской области. Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» включает пять хирургических отделений и 18 филиалов и представительств в Уральском федеральном округе. За 34 года работы МНТК прошли диагностику свыше шести миллионов пациентов, рубеж в миллион операций клиника перешагнула еще в 2018 г. Ежегодно по программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи выполняются более 25 тысяч операций.

Врачи поликлиники подчеркивают: при ранней диагностике глаукомы и дальнейшем выполнении рекомендаций шансы на сохранение зрения практически 100%. Проверять внутриглазное давление, повышение которого провоцирует глаукому, после 40 лет необходимо ежегодно.