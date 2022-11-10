УБРиР запустил службу поддержки для бизнеса в мессенджерах

Теперь бизнес может круглосуточно консультироваться с сотрудниками банка по различным вопросам, в том числе по эквайрингу, непосредственно в привычных приложениях для общения.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил чаты поддержки для предпринимателей в мессенджерах. Эксперты банка отмечают, что клиенты все чаще предпочитают решать вопросы с помощью текстовых каналов. Если в начале года доля обращений в чатах поддержки среди клиентов УБРиР составляла 21% от общего числа, то уже в сентябре — 25%.

Теперь получить оперативную консультацию можно и непосредственно в мессенджерах по номеру +79122109917 или через аккаунт @UbrrBusiness_bot в Telegram. Для многих это более привычный способ, так как приложения для общения уже установлены и находятся под рукой в смартфоне. Клиенты сразу видят, что сообщение прочитано, могут прислать фото или видео. Также не нужно скачивать дополнительные программы или заходить на сайт банка. При этом вся переписка сохраняется у клиента. В случае необходимости к ней можно вернуться в любой момент, не тратя свое время на повторное обращение.

Для УБРиР очень важно оперативно оказывать разностороннюю поддержку клиентам. Наша задача — быть надежным партнером, которому легко доверять и на которого можно положиться. Предприниматели могут воспользоваться любым удобным способом связи и, в частности, не отрываясь от дел, написать в чат поддержки в мессенджерах. Это позволит не только сэкономить время, но и вести переписку со специалистами в комфортном режиме. В свою очередь сотрудники банка проконсультируют и помогут быстро решить возникшие вопросы, — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Отметим, что предприниматели могут задать службе поддержки любые справочные вопросы по продуктам и услугам банка. Например, получить консультацию по техническим вопросам, возникающим при использовании интернет-банка и эквайринга, по корпоративным картам, депозитам, расчетным счетам и проведению платежей. При этом УБРиР заботится о безопасности своих клиентов: персональные данные или информация, содержащая банковскую тайну, в чате не разглашаются.

Ранее УБРиР запустил службу поддержки для предпринимателей по валютному контролю.

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