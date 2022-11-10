Сбер впервые с начала военной спецоперации раскрыл финансовую информацию

Показатели раскрыты в урезанном виде, но из них следует, что за десять месяцев 2022 г. чистая прибыль банка составила 50 млрд руб., а кредитный портфель стабилизирован.

Впервые с начала военной спецоперации в Украине Сбербанк раскрыл финансовые результаты. Герман Греф заявил, что несмотря на убытки банковского сектора в России, чистая прибыль Сбера с начала 2022 г. превысила 50 млрд руб. Финансовые показатели раскрыты в сокращенном виде, но из них ясно, что объем выдачи кредитов в банке вернулся на докризисный уровень. В будущем финансовую информацию банка планируется раскрывать ежемесячно, но также не в полном объеме.

По итогам десяти месяцев «Сбер» восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд руб., а в октябре банк заработал 122,8 млрд руб. Бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный — вырос на 11,9% без учета валютной переоценки. Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года, — заявил Греф на форуме Finopolis.

По сравнению с тем же периодом 2021 г. прибыль упала на 95%, сказано в сообщении пресс-службы банка, однако по итогам октября она составила 122,8 млрд руб., что на 12,4% больше, чем в октябре 2021 г. Чистый процентный доход за десять месяцев составил 1,4 трлн руб. (+2,7%), чистый комиссионный доход — 490,3 млрд руб. (+3,9%), операционные расходы снизились на 525,5 млрд руб. (-4,4%).

Греф подчеркнул, что банку удалось «несмотря на все вызовы текущего периода» стабилизировать качество кредитного портфеля. Сейчас доля просроченной задолженности по кредитам ниже уровня ноября 2021 г. (2,2% от портфеля). Сбер «с запасом» соблюдает требования по достаточности капитала и не использует послабления Банка России для кредитных организаций.

Начиная с отчетности за октябрь и десяти месяцев 2022 года мы возвращаемся к регулярному раскрытию информации и будем публиковать результаты по итогам каждого месяца. У нас порядка 2 млн розничных акционеров, их число растет. Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес, — заключил Греф.

Сейчас розничный портфель банка составляет 11,6 трлн руб., корпоративный — 18 трлн руб. Средства физлиц в банке составляют 16,7 трлн руб. (цифра с начала года почти не изменилась), юридических — 8,7 трлн руб. (+3,4%).

Напомним, Сбербанк одним из первых попал под западные санкции после начала военной спецоперации России в Украине. Также в санкционных списках входящие в топ-20 страны ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк. О том, как в целом чувствует себя банковский сектор России, данных нет. В начале сентября первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в интервью РБК оценивал его убытки по итогам первого полугодия в 1,5 трлн руб. По его словам, потери в основном понесли крупные банки, но все же можно сказать, что финучреждения обошлись «малой кровью», так как у них еще есть запас капитала на 7 трлн руб.