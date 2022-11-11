В помощь бизнесу: УБРиР предлагает качественный и полезный сервис бухучета

Предприниматели смогут получить скидку на сервис «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность», разработчиком которого является партнер банка, а также приобрести другие решения на выгодных условиях.

Минцифры РФ реализует программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. Это позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям приобрести программное обеспечение российских разработчиков со скидкой до 50%.

Благодаря программе клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) могут получить качественный и полезный сервис по ведению бухгалтерского учета и дважды сэкономить. Так, бизнес может воспользоваться скидкой на сервис «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность», разработчиком которого является партнер банка — компания «Тензор». Кроме того, предприниматели могут сэкономить на приобретении отраслевых решений разработчика до 15 декабря 2022 года при условии полной оплаты продукта. Акция действует только на годовые тарифы для субъектов МСП.

Основная задача УБРиР — предлагать клиентам полезные услуги с максимальной выгодой, в том числе благодаря программе господдержки предприниматели смогут сэкономить на программном обеспечении без потери его качества или попробовать новый сервис за меньшие деньги. «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность» — это удобная и простая в использовании экосистема, позволяющая оптимизировать ведение бухгалтерии. Предприниматели активно пользуются как базовыми пакетами сервиса, так и отраслевыми решениями, необходимыми бизнесу, — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса Елена Сорвина.

Напомним, что УБРиР предлагает бизнесу подключить сервис «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность» непосредственно в интернет-банке «УБРиР Бизнес Лайт». Необходимо выбрать один из пяти пакетов и отправить заявку без посещения офиса. После подключения бизнес может подготовить и сдать любые виды отчетности в госорганы, вести бухгалтерский, налоговый, управленческий и кадровый учет, рассчитать зарплаты сотрудникам, управлять электронным документооборотом и персональным календарем отчетности и платежей компании.

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