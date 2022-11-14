Нам ли быть в печали? — Юрий Моисеенко о том, как относиться к текущим событиям

«В истории каждой страны есть светлые и тёмные страницы, но нам есть чем гордиться и мы никому не уступаем. Как минимум, мозги в России есть. Достаточно, чтобы никому не уступать».

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

— Название статьи звучит вызывающе, понимаю... рабочее название было: «Сон разума рождает чудовищ». Так называется известный офорт Франсиско Гойя, раскрашенный впоследствии Сальвадором Дали.

Но нынешнее название, по сути, то же самое. Другая сторона той же монеты. Поскольку, когда мы смотрим на любой предмет, мы всегда видим только его половину — обращённую к нам сторону. Чтобы увидеть весь, надо зеркало сзади поставить.

Но я не просто так поменял название. Используем вышеупомянутый офорт Гойи в качестве зеркала.

Он, правда, совсем не страшный. Вариант Сальвадора Дали вообще можно рассматривать в качестве сеанса психотерапии после просмотра теленовостей — по мне, так он смешной. Но мысль, конечно, верная — ничто так не пугает, как неизвестность. Поскольку она даёт обширное поле для фантазии — самых разных ужасов можно себе напридумывать! Как в анекдоте:

Спрашивают у мужика:

— Чего вы боитесь?

— Больше всего я боюсь темноты и стоматологов…

— Ну, стоматологов понятно… Но вы же взрослый мужчина, темноты-то почему?

— А чёрт его знает, сколько их там в темноте, стоматологов!

Проблема заключается в том, что человеческий мозг устроен таким образом, что мы концентрируемся на негативе. Это естественно — чтобы быть готовыми к разного рода опасностям. И в известной шутке:

— Как жизнь?

— Бьёт ключом! Гаечным. По голове.

Есть только доля шутки.

Но не беда! Как говорил в армии наш командир взвода, старший прапорщик, «голова болеть не может — там же кость». Вот, вдохновлённый этой непреложной истиной, я и попробовал взглянуть на ситуацию спокойно.

Новостной формат не позволяет привести мои размышления в полном объёме, поскольку получилось ни много ни мало 80 страниц. Желающие могут ознакомиться с ними в моём аккаунте ВКонтакте.

Здесь я приведу только один вывод, но — и вы можете сами в этом убедиться — он тоже логически вытекает из достоверных фактов, а не просто «хотелки» и эмоции:

У РОССИИ ЕСТЬ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.

Снова вызывающе? Ну или, как минимум, неочевидно? Добро пожаловать в VK.

Остановимся подробнее на «яркой стороне монеты»:

Все возможности у России есть, но, чтобы они трансформировались в реальность, надо руки и голову приложить. Это и есть «невидимая сторона» тезиса, сформулированного в заголовке. Возможность есть, но — от нас зависит, насколько она воплотится в жизнь.

Судите сами, это мы:

первые в космосе ( Гагарин );

); Обнинская АЭС — первая в мире атомная электростанция, подключённая к общей электрической сети;

имеем единственный в мире атомный ледокольный флот;

открыли новый принцип генерации излучения и создали квантовый генератор на пучке молекул аммиака — первые лазеры ( Басов и Прохоров );

); провели первое успешное переливание крови от человека человеку ( Вольф );

); заложили основу «Тектологии», 1913 г., которая предвосхитила кибернетику Виннера (Богданов/Малиновский , который также первым начал проводить эксперименты с переливанием крови с 1924 г.);

, который также первым начал проводить эксперименты с переливанием крови с 1924 г.); изобрели пенициллин самостоятельно (не поделились «союзнички»);

недавно первыми изобрели вакцину от коронавируса;

запустили в промышленную эксплуатацию реактор БН-800 на Белоярской АЭС (сентябрь-2022) с возможностью использования Урана-238. А это решение энергетической проблемы человечества на сотни лет вперёд.

И много ещё чего открыли, изобрели и сделали.

В истории каждой страны есть светлые и тёмные страницы, но нам есть чем гордиться и мы никому не уступаем. Как минимум, мозги в России есть. Достаточно, чтобы никому не уступать.

Шевелиться надо, бодро и оптимистично глядя в будущее, — нет повода относиться к этому иначе!

Осознание того обстоятельства, что все ингредиенты для развития у нас в наличии — ресурсы, мозги, руки, энергия — это уже вполне достаточно, чтобы порадоваться!

Ну и про «бодрость». Уныние — это тяжкий грех. Некогда печалиться, надо страну сделать такой, какой она давно заслужила быть — великой державой! И кроме нас некому. Вот такой сюрприз.

Складываем три предыдущие абзаца, какой вывод напрашивается? Правильно: «Нам ли быть в печали?!»

Но и это ещё не всё. Продолжение понравится лучшей половине человечества. Описанную выше возможность/необходимость можно обозначить термином «экономическая активность», поскольку большинство населения так или иначе работает на экономику. «Подставим зеркало» и к этому понятию — что там с тыла?

С «лицевой частью» всё ясно — «бери больше, кидай дальше». Секрет успеха, полученный тоже в армии, кстати. Но не бывает «звука хлопка одной ладони» — что со второй? Радость! По крайней мере, для девочек, как и было обещано.

Перефразирую кота Матроскина: «Чтобы произвести (построить, создать) что-то нужное, надо продать что-то ненужное (тебе, но нужное другому)». На близком мне примере — чтобы купить кирпичи для строительства дома, надо продать строящуюся квартиру. А чтобы её продать, надо, чтобы кто-то её купил.

Возвращаюсь к «радости». Сужу по себе, для моих жены и дочки пройтись в выходные по магазинам — в радость. И получается, что дело-то нужное, вот те на! Хотя лично мне такой радости не понять, но без этого колесо экономики не закрутится: произвели-продали-выплатили з/п и налоги (что важно для нормального функционирования государства) — купили сырьё — произвели и т.д. Звено продажи выпадет — и всё, приехали. Так что можно себя не сдерживать: делаете приятно себе — приносите пользу всему обществу.

Ну, и мы посильный вклад вносим — договорились с арендаторами — магазинами в нашем ТЦ «Эспланада», г.Пермь, что в последние выходные ноября проведём «скидочные выходные». Потому что со скидками, конечно, ещё веселее покупки делать.

Тем более, что Новый год на носу, граждане! Да и уходящий надо как следует проводить — чтобы свирепый хищник Тигр («амба» по-ненецки) шёл уже… восвояси… И встретить Новый как следует! Не то кролик, не то кот — но животное в любом случае пушистое и приятное. Поэтому — ещё и подарки. Так что можно немножко и порадоваться. Особенно некоторым. Например, деткам. Это понятно. А значит, и мамочкам — детёныш не будет весел, если мать грустна. И кандидаткам в мамочки — кто их замуж возьмёт, тоскливых и унылых? Жизнь не остановишь, а молодость — недостаток, который быстро проходит. По себе знаю.

Так что «выше нос» (если кролик), или «хвост трубой» (если кот).

Сделайте так, чтобы в вашей жизни всё было хорошо — это ведь от вас зависит. И тогда, чисто арифметически, и у всех нас всё будет хорошо!

Причём (что особенно приятно) это двусторонний процесс. Я (и каждый), работая на себя, произвожу что-то нужное другим людям. Мне лично новая квартира не нужна — имеющаяся вполне устраивает, слава Богу. Но я строю, продаю, получаю зарплату и на эти денежки покупаю то, что нужно мне. Как и все. И мы ход не сбавляем.

По графику строим и сдаём очередные секции (две в конце года) ЖК «Федерация», КП «Золотой камень», 2-ую очередь ТЦ «Эспланада», г.Пермь, ведём отселение земельных участков на Амундсена, подписали на днях Соглашение с «Малышева 73» о совместной реализации проекта строительства 3-ей очереди ЖК «Каменные палатки», подписали предварительный договор о приобретении ещё одного земельного участка, ещё кое-что есть в работе… Нам ли быть в печали?!

P.S. Скоро Новый год.

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