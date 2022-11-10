Малый и средний бизнес перечислил в 2022 г. в бюджет города 4,3 млрд руб. налогов

В этом секторе работает более трети трудоспособного населения страны. По словам чиновников, предприятия развиваются в основном благодаря ориентации на внутренние рынки.

За прошлый год в казну города от малых и средних предприятий поступило примерно 7,8 млрд руб. налогов. За половину текущего — 4,3 млрд, что в случае сохранения темпов развития приведет к общему росту показателя. Об этом на заседании правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области заявил Евгений Копелян, председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства города.

По его словам, на сегодняшний день на территории Екатеринбурга работает около 118 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. За год количество таких субъектов выросло, при этом растет численность работающих в этой сфере — 460 тыс. человек в этом году по сравнению с 438 тыс. годом ранее.

Альберт Абзалов, председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Законодательного собрания Свердловской области, заявил о тенденции к увеличению числа малых и средних предпринимателей в Свердловской области.

В наших интересах, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно и достойно. В соответствии с утвержденной на региональном уровне стратегией развития до 2035 года, одна из целей — войти в топ-3 по России по поддержке малого и среднего предпринимательства. Наша сегодняшняя задача перед принятием бюджета — продвижение финансирования тех программ, которые направлены на развитие малого и среднего бизнеса, — заключил он.

Председатель Правления Союза Сергей Мазуркевич в своем приветственном слове отметил, что, несмотря на избыточное давление внешних факторов, малый и средний бизнес сегодня развивается. Во многом это происходит благодаря ориентации на внутренний рынок.

Малый и средний бизнес является одним из важнейших элементов развития как экономической, так и социальной систем нашего государства. Сегодня более трети всего трудоспособного населения страны работает в этой сфере. Поэтому особенно важно помочь бизнесу, предложить доступные меры поддержки, прозрачную и предсказуемую систему администрирования, — отметил Сергей Мазуркевич.

На заседании обсуждались также меры поддержки бизнеса и то, что предпринимателем необходимо активнее работать с органами власти.

Обращаясь к участникам встречи, председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин подчеркнул особую значимость малого и среднего бизнеса в развитии экономики страны.

«Мы заинтересованы в диалоге и готовы поддерживать бизнес. Пример тому — снижение платежей по аренде площадей в период ковида. И сейчас мы готовы встречаться, получать от вас конкретные предложения и оказывать необходимые меры поддержки. Для этого предпринимателям необходимо активнее работать с органами власти», — заявил он.

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