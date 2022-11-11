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Стали известны хэдлайнеры благотворительного фестиваля «Интеллектfest-2022»

Стали известны хэдлайнеры благотворительного фестиваля «Интеллектfest-2022»
Иллюстрация: Группа Компаний «ЦБО»

6 декабря в Екатеринбурге вновь пройдет Благотворительный фестиваль бизнес-образования «Интеллектfest». Организаторы мероприятия — группа Компаний «ЦБО» — Центр бизнес-образования и бизнес-школа.

#НОВОСТИ

В этом году гости фестиваля смогут принять участие в шести тематических треках, которые как никогда соответствуют духу времени: «Личная эффективность и жизнестойкость», «Маркетинг. Продажи. Переговоры», «Эффективность бизнеса в новых условиях. Управление финансами. Управление персоналом», «Новые стратегии стратегия и трансформация бизнеса», «Бизнес-гостиная. Персональные консультации». Также в качестве отдельного трека будет представлена программа Молодежной бизнес-лиги (МБЛ), в которой смогут принять участие подростки и молодые люди до 18 лет.

Спикерами мероприятия станут 25 сильных бизнес-тренеров России, среди которых будут и новые звезды:

  • Зоя Стрелкова, финансовый эксперт, руководитель направления «Экономика компании» АРБ ПРО;
  • Михаил Дегтярев, эксперт по деловым коммуникациям, кандидат философских наук, офицер со специальным образованием и бизнес-тренер с 16-летним опытом;
  • Владимир Козлов, профессор, бизнес-тренер, консультант, эксперт, практик в области деловых переговоров и сложных коммуникаций, преподаватель MBA;
  • Максим Овчаренко, бизнес-тренер по развитию команд ТОП менеджеров и работе с выгоранием;
  • Антон Кожемяко, соучредитель международной ассоциации Бизнес-ТРИЗ.
  • и др.

Спикеры и гости поговорят о таких актуальных вещах, как поведение лидера в экстремальной ситуации, оптимизация расходов и обеспечение финансовой устойчивости во время турбулентности, гарантии успешности цифровых решений.

Не обойдется фестиваль и без выступлений мэтров — в секции «Маркетинг. Продажи. Переговоры» Игорь Манн проведет мастер-класс «Маркетинг, который нужен сейчас. 10 инструментов, увеличивающих продажи».

Будут затронуты и сложные темы. Демид Голиков, эксклюзивный консультант и партнер ЦБО по Уралу, консультант ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» проведет мастер-класс «Релокация: Стратегическое решение или предательство?»

Бизнес-тренер Андрей Ващенко расскажет, как управлять подчиненными в эпоху перемен и неизвестности. Максим Овчаренко поговорит о мета-серфинге и о том, как компании сохранять устойчивость в неустойчивом мире. В центральном зале пройдет общая сессия на тему «Новый мир и Сверхновая Россия».

В этом году все средства от продажи билетов на «Интеллектfest — 2022» пойдут на проведение бизнес-лагерей и подготовку к ЕГЭ для детей мобилизованных солдат и офицеров. 

 Дата: 6 декабря 2022 года.

Место: отель AZIMUT (ex. angelo by Vienna House).

Организаторы: Группа Компаний «ЦБО» - Центр бизнес-образования и бизнес-школа.

Ссылка на регистрацию

Реклама. Группа Компаний «ЦБО» - Центр Бизнес-Образования & CBO BUSINESS SCHOOL
https://cbo.ru/

Автор: Гринина Ирина
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