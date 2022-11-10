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Рекламный рынок ждет падения и в 2023 г. надеется на господдержку и политические заказы

Рекламный рынок ждет падения и в 2023 г. надеется на господдержку и политические заказы
Иллюстрация: pixabay.com

Опрос среди участников рынка показал, что в падении по итогам года никто не сомневается, разнится только мнение о масштабе: будет это минус 40% или 80%. В 2021 г. рынок вырос на 22%.

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Треть участников рекламного рынка уверены, что по итогам года рынок продемонстрирует падение на 40-60%, пишет «Коммерсантъ». Согласно данным исследования NMi Group, Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциации развития интерактивной рекламы и Российской ассоциации маркетинговых услуг, падения рынка ждут 27,6% опрошенных рекламных агентств и рекламодателей. Еще 13,2% респондентов уверены, что рынок упадет на 80-100%, падение рынка на 20-40% ждут 10,5% опрошенных, столько же считают, что падение составит 60-80%.

По итогам 2021 г., по оценкам АКАР, объем рекламных инвестиций в России превысил 578 млрд руб., рынок с 2020 г. вырос на 22%.

В этом году с рынка ушли иностранные рекламодатели, инвестиции заметно уменьшились. Рекламные агентства, пытаясь спастись, прибегают к антикризисным мерам. Так, 37,5% опрошенных рассказали, что урезали фонд оплаты труда, 32,5% урезали траты, не связанные с зарплатами, 30% задерживали выплаты по проектам, 27,5% сокращали или прекращали работу по низкомаржинальным контрактам, 27,5% увеличивали должностные обязанности сотрудников и 20% увольняли сотрудников.

На помощь государства в 2023 г. надеются 40,5% опрошенных. Это могли бы быть налоговые льготы и субсидирование (60,6% опрошенных) или смягчение законодательного регулирования (54,5%). Рассматриваются и варианты получения информационно-политических заказов (33,4%) и социальной рекламы (36,3%).

Опрос проводили в сентябре 2022 г., анкету заполнили 96 рекламных агентств и рекламодателей.

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Автор: Александра Клименко
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