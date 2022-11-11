Студенты УрФУ займутся разработкой инженерных проектов для КамАЗа

В главном учебном корпусе УрФУ состоялся День ПАО «КАМАЗ». Это комплекс мероприятий, направленный на подготовку профессиональных инженерных кадров и выполнение наукоемких проектов для КамАЗа.

Профориентационный день открылся выставкой техники на площади Кирова у здания УрФУ. На экспозиции были представлены автомобили и двигатели КамАЗ. В программу дня также вошли круглые столы, пленарное заседание и подписание соглашений между автогигантом и инжиниринговым центром цифровых технологий машиностроения (ИЦЦТМ) Уральского федерального университета.

Через Агентство по технологическому развитию мы получили от компании КамАЗ ряд заказов. Это касается разработки новой линейки водородных, бензиновых и дизельных двигателей, а также замены материалов, деталей и систем, которые раньше поступали от иностранных партнёров, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Виктор Кокшаров также добавил, что студенты университета будут вести на площадке УрФУ разработку новых бензиновых и водородных двигателей. Для студентов — это отличная возможность проявить себя и поработать на нужды крупного предприятия. Для работодателя в лице КамАЗа — способ привлечь новые молодые кадры к импортозамещающему производству.

Основная роль агентства — оперативное импортозамещение тех комплектующих, которые использовались нашими производителями, в том числе, и в компании КамАЗ. Для того, чтобы быстро производить необходимые детали, нужно опираться на проверенных партнеров, к их числу относится УрФУ, — рассказал генеральный директор Агентства по технологическому развитию Владимир Пастухов.

Стоит отметить, совместная работа УрФУ и КамАЗа уже началась. Студенты защищали инженерные проекты, которые, в том числе, могут стать дальнейшей основой для совместных разработок. Всего на конкурс заявлены 14 проектов, из них выберут пять лучших. Призовой фонд для победителей составил 500 тыс. руб., кроме того, для победителей предусмотрена опытная реализация разработок с тестированием на действующем производстве ПАО «КАМАЗ».

Представители ПАО «КамАЗ» отметили, что высоко оценивают потенциал уральских студентов и ценят взаимодействие с УрФУ. Сотрудничество пришлось как нельзя кстати, ведь автогигант отказался от иностранных деталей и начал искать российские аналоги, отметил заместитель генерального директора КамАЗа Ирек Гумеров.