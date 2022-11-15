«После объявления мобилизации в штате компаний происходила чехарда: кто-то уволился и уехал, кто-то ушёл «на удаленку» или в отпуск за свой счёт. А кто-то ушёл по повестке отдавать долг Родине».

Каким был этот год для бизнеса, рассказала собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод» Юлия Мазеина.

— Основной вызов для предпринимателей сейчас, на мой взгляд, — активное и постоянное изменение правовой базы, в которой существует бизнес. Законодательный процесс за последние три года, особенно с началом пандемии, заметно ускорился.

Законы принимают быстро, а пояснения к ним могут давать позже. Этот разрыв загоняет бизнес порой в парадоксальную ситуацию: закон есть, ответственность за неисполнение есть, как исполнять — непонятно. Тут предпринимателям следует держать руку на пульсе и постоянно консультироваться с юристами, штатными или на аутсорсинге.

Другое последствие быстрого изменения законодательной базы — изъятие у бизнеса такого инструмента, как долгосрочное планирование. Сейчас сложно составить план даже на неделю. Стратегическое развитие многих компаний свелось к определению текущих задач, которые помогут бизнесу «остаться на плаву» здесь и сейчас.

Если рассматривать вызовы «крупным планом», то самые тяжёлые для бизнеса — это, конечно, санкции и мобилизация. И то, и другое разрушили привычные для бизнеса цепочки с поставщиками и сотрудниками. Всё в совокупности повлияло на экономику, покупательский спрос.

Если последствия от санкций частично нивелировали местными производителями и параллельным импортом, то с мобилизованными сотрудниками и директорами дела обстоят сложнее. Директор часто выступает единственным инициатором в компании, без которого все бизнес-процессы рассыпаются. Кто-то из мобилизованных директоров приостанавливал деятельность и до своего возвращения поручил бухгалтеру сдавать так называемые «нулевки», кто-то писал доверенности на родственников или оставлял бизнес на наёмного директора. Но отсутствие директора - это в любом случае огромное испытание для компании.

С сотрудниками тоже много сложностей. Расскажу реальный случай, который произошёл у нашего клиента. Ему работник позвонил в июле и сказал, что ближайший месяц не сможет выйти на работу. Ничего не пояснял, никак свое отсутствие не оформил. А спустя три месяца он вернулся, как оказалось, был на СВО.

После объявления о мобилизации в штате многих компаний происходила чехарда: кто-то уволился и уехал, кто-то ушёл «на удаленку» или в отпуск за свой счёт. А кто-то ушёл по повестке отдавать долг Родине. Так как мобилизация на нашем веку стала новым явлением, кадровикам приходилось разбираться, как правильно оформлять отсутствие таких сотрудников в процессе. А предприниматели при всех потрясениях пытались и пытаются организовать деятельность компании так, чтобы нигде не было бреши. Это сложно.

Кто уцелел?

Продолжают работать те, кто не впадает в ступор, принимают правила игры и продолжают работать в новых условиях. Таких среди наших клиентов большинство. На наших глазах некоторые наши клиенты-предприниматели прошли не один кризис. У всех у них есть общая черта — честный бизнес, честный со своими сотрудниками, с партнерами, с государством. Это компании, которые заботятся о налоговом, бухгалтерском, юридическом «здоровье» компании и постоянно развиваются.

Как насчет господдержки

Государство, в том числе при помощи банков, оказывает бизнесу поддержку: например, кредитные каникулы (заявки принимали до 30 сентября 2022 года), различные программы льготного кредитования (программа МЭР, программа МСХ, Минцифры и т.д.). Поддержка, в основном, предлагается тем сферам деятельности, которые больше всего пострадали от вызовов, например санкций. Также нужно понимать, что помощь оказывают компаниям, относящимся к малому и среднему предпринимательству (МСП).

Помощью государства пользоваться нужно, надо знать какие льготные программы есть и подходит ли ваша компания под критерии, которые прописаны в программе. Но я советую консультироваться с финансовым специалистом, прежде чем принимать такую помощь. Объясню зачем.

Например, нам на 12 месяцев перенесли сроки уплаты страховых взносов за второй и третий квартал 2022 г. Инициатива хорошая, но не всем компаниям одинаково полезно будет этим воспользоваться. Т.к. перенос сроков означает, что в какой-то период придется заплатить налоги в двойном размере. Тут надо трезво оценивать свои силы.

«Бизнес потребляет консалтинговые услуги в комплексе»

За 2022 г. много компаний, которые были у нас только на бухгалтерском обслуживании, начали пользоваться услугами наших юристов и кадровиков.Бизнес постепенно приходит к тому, чтобы потреблять консалтинговые услуги в комплексе, потому что так реально эффективней, надежней и выгоднее — это факт.

Пользовалась и пользуется популярностью услуга юридического экспресс-аудита. Всего за пару дней предприниматель получает информацию о состоянии учредительных документов, правоустанавливающей документации, возможных рисках от работы по действующим договорам с контрагентами и по трудовым договорам с сотрудниками.

В целом у нас в компании увеличивается тенденция к комплексному обслуживанию. Бухгалтерские + юридические + кадровые услуги — это минимум. К ним подключают также управленческий учёт, маркетинговые услуги. В нашей группе компаний «Счетовод» есть Бюро Маркетинга «Прямая Выгода», там пользуется популярностью сопровождение на маркетплейсах.

Пять советов бизнесу на 2023 г.

Не строю ожидания на 2023-ий, т.к. 2022 г. показал, что может случиться всё что угодно, что мы просто не могли предположить, и к чему не могли подготовиться. Но я всем советую не фокусироваться на плохом. Так сложилось, что моя компания АБК «Счетовод» в кризис всегда росла. Поэтому я точно уверена, что надо не «выживать», а жить и работать. Предпринимателям я советую: