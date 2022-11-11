McDonalds в Беларуси превращается во «Вкусно — и точка»

В стране работает 25 ресторанов сети, ежегодно обслуживающие более 10 млн клиентов. Согласно официальному заявлению, переход под новый бренд не повлияет на цены и ассортимент, рабочие места сохранят.

Рестораны McDonalds в Беларуси станут точками «Вкусно — и точка». В стране у сети 25 ресторанов быстрого питания, исключительные права на франчайзинг которых будут переданы российской «Вкусно — и точка» в ближайшие недели.

Пока заведения McDonalds в Беларуси находятся под управлением «КСБ Виктори Рестораны», под управление бренда «Вкусно — и точка» они перейдут в ближайшие недели, об этом сказано в сообщении компании во «ВКонтакте».

Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразное меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, — пообещали в сети.

Точки McDonalds в Беларуси ежегодно обслуживают более 10 млн клиентов, в них работает более 2000 человек, пишет РБК.

Напомним, рестораны «Макдональдс» прекратили работать в России в начале марта 2022 г. Через пару недель стало известно, что российский бизнес выставлен на продажу. Купил рестораны один из трех российских франчайзи — бизнесмен Александр Говор, владелец ООО «ГиД», которое с 2015 года развивало сеть «Макдоналдс» в Сибири. По условиям контракта бизнесмен не может использовать существующее название бренда, а также логотип и меню.

Позже стало известно, что рестораны быстрого питания будут называться «Вкусно и точка», в июне был обнародован новый логотип сети.

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