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В Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТ

В Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТ
Иллюстрация: DK.RU

Для муниципальных нужд изъяты земельный участок в 3,2 тыс. кв. м и жилые помещения в домах на ул. Краснофлотцев, 37 и 41. Жителям должны предоставить компенсацию или другую недвижимость взамен.

#СТРОЙКА#РЕНОВАЦИЯ#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельный участок под многоквартирными домами по адресу ул. Краснофлотцев, 37 и 41. Дома находятся в квартале ул. Краснофлотцев-Корепина-Донская, который включен в программу комплексного развития территорий.

В Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТ 1Площадь участка, изымаемого для муниципальных нужд, составляет 3,2 тыс. кв. м. В домах, которые пойдут под снос, необходимо расселить 20 квартир: 11 квартир в доме №37, еще 9 квартир — в доме №41. В документе указано, что проживающих граждан должны отселить в благоустроенное жилье на основании договоров социального найма.

На этой неделе собственники жилых помещений должны получить проекты соглашений об изъятии недвижимости. Дальше, если по истечении 90 дней кем-то из собственников соглашения не будут подписаны, МБУ «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку» сможет обратиться с иском о принудительном изъятии в суд.

Напомним, заниматься КРТ квартала Краснофлотцев-Корепина-Донская будет компания «Астра-Девелопмент». Ей городские власти предложили возместить собственникам изымаемой недвижимости ее стоимость или предоставить другое имущество взамен. Сроки сноса многоквартирных домов в постановлении не указаны.

Как ранее писал DK.RU, компания «Астра-Девелопмент» показала, как застроит квартал на Эльмаше во время форума 100+ TechnoBuild. Застройщик планирует возвести там 90 тыс. кв. м жилья на 2,6 тыс. чел. Этажность домов составит от 10 до 31. Также будет возведен детский сад на 150 мест, реконструируют объекты МАУ СОШ «Калининец». Под коммерческие объекты в квартале выделят площадь 5,8 кв. м. Реализовать проект «Новации» должны к 2037 г.

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Автор: Елизавета Порошина
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