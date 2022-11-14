УЗГА будет поставлять самолеты «Байкал» в Заполярье

Предприятие подписало предварительный контракт с Нарьян-Марским объединенным авиаотрядом на поставку пяти ЛМС. Это соглашение увеличило портфель заказов УЗГА на «Байкалы» до 49 штук.

Уральский завод гражданской авиации будет производить ЛМС-901 «Байкал» для эксплуатации в тяжелых природно-климатических условиях Заполярья. В 2026-2030 гг. предприятие должно поставить пять самолетов Нарьян-Марскому объединенному авиаотряду.

Мы следим за проектом «Байкал» с 2019 г. и видим существенный прогресс в его реализации. Рассчитываем, что «Байкал» сможет заменить на нашей маршрутной сети ветерана Ан-2, обеспечив более высокий уровень комфорта для пассажиров и сокращённый уровень эксплуатационных расходов для авиакомпании, — заявил гендиректор «Нарьян-Марского объединенного авиаотряда» Валерий Остапчук.

Как сообщили в пресс-службе УЗГА, к настоящему моменту в портфеле заказов предприятия — 49 ЛМС-901.

Такой объём обязательств позволяет сформировать среднесрочную производственную программу, планировать работы не только АО «УЗГА», но и нашим поставщикам, расположенным от Дагестана до Хабаровского края. В свою очередь, серийная контрактация гарантирует удержание стоимости самолёта на минимальном уровне, что очень важно для заказчиков «Байкала», — подчеркнул начальник управления продаж и маркетинга авиационной техники АО «УЗГА» Максим Харин.

Ранее DK.RU писал, что уральское предприятие будет выпускать «Байкалы» для санитарной авиации. Их будут использовать для экстренной медицинской помощи в труднодоступных территориях страны. Как сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации, предприятие подписало предварительный договор на поставку 27 ЛМС-901 «Байкал» с Фондом развития санитарной авиации и компанией «Хели-Драйв Северо-Запад». Документ предусматривает поставку воздушных судов в 2025-2030 гг.

Ранее DK.RU сообщал, что обновление парка российских авиакомпаний отечественными самолетами и вертолетами стало одним из ключевых направлений недавно принятой программы развития авиастроительной отрасли России. Согласно этому документу, к 2030 г. российский авиапарк должны пополнить 140 самолетов «Ладога» и 154 самолета «Байкал» производства УЗГА. Первые 14 самолетов «Байкал» должны быть поставлены в 2024 г., в 2015 г. — по 15 самолетов «Ладога» и «Байкал», с 2026 по 2030 гг. — по 25 самолетов этого типа.