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Пробки из-за снега. Прокуратура выдала предостережения вице-мэру и районным ДЭУ

Пробки из-за снега. Прокуратура выдала предостережения вице-мэру и районным ДЭУ
Иллюстрация: DK.RU

Ведомство напоминает о том, что мэрия должна работать в рамках закона, по которому обязана успевать очищать улицы. С началом снегопада в часы пик город стоит в 10-балльных пробках.

#НОВОСТИ

Прокуратура региона напомнила заместителю главы Екатеринбурга Алексею Бубнову, а также семи руководителям районных ДЭУ об их обязанностях по уборке улиц и тротуаров, выдав им соответствующее предостережение.

На сайте ведомства сообщается, что администрация города в силу действующих законов должна заниматься содержанием городских дорог, очищать их от снега и заносов, бороться с обледенением, производить регулярную уборку автобусных остановок, тротуаров, пешеходных дорожек.

В настоящее время прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода, по результатам которых будет дана принципиальная оценка качества проведения сезонных работ по уборке МО «город Екатеринбург» от снега,  сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

С началом снегопада пробки в городе в часы пик достигают максимального количества баллов, то есть движение по дорогам в эти часы практически останавливается. Утром невозможно выехать в центр, вечером — из центра. «Проще заночевать на работе», — пишут граждане в социальных сетях. Сегодня в 10 утра пробки все еще были 7 баллов, в 8 утра — 9, а вчера вечером, 14 ноября,  10 баллов.

Напомним, что в Екатеринбурге на данный момент частично или полностью перекрыто движение на более чем 20 участках. Среди них:

  • Проезд от Сибирского тракта до улицы Куйбышева до 4 ноября 2024 г.
  • Улица Рабочих, от улицы Татищева до улицы Нагорной до 31 декабря 2022 г.
  • Перекрёсток улиц Московской и Радищева до 1 января 2025 г.
  • Проезд от улицы Куйбышева до Сибирского тракта до 31 января 2023 г.
  • Улица Февральской Революции, от улицы Антона Валека до здания № 5а на Октябрьской площади до 31 декабря 2023 г.
  • Нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, от дома № 51/1 по улице Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина до 15 ноября 2022 г.

Читайте также на DK.RU: На ремонт 11 участков дорог в Екатеринбурге планируют потратить полмиллиарда рублей. Всего в 2023 г. на ремонт дорог в городе направят около 1 млрд руб., будет отремонтирован 21 участок.

Автор: Татьяна Юстус
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