«Современные дети всё монетизируют»: школьников научат зарабатывать на уроках труда

В кластере «Домна» начали проводить уроки труда для школьников. Вместо молотка и лобзика — современная японская техника. Вместо типовых учебных проектов — лекции по дизайну и азы предпринимательства.

В Екатеринбурге прошел первый современный урок технологии для учеников гимназии №13, в котором приняли участие мэр Алексей Орлов и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев. Дети работали в помещении интеллектуального кластера «Домна», оснащенного современным оборудованием для изготовления мерча на разной продукции. Детям прочитали лекцию об истории дизайна и затем выдали ноутбуки, на которых каждый ученик мог сконструировать собственный проект рисунка футболки «на тематику 300-летия Екатеринбурга», затем при поддержке технолога напечатать изображение — и готовый продукт в единственном экземпляре унести домой.

«Для нанесения изображения на белых футболках мы используем принтер прямой печати. Дополнительная обработка материала не нужна, мы сразу размещаем ткань на столе. Принтеры японские, у них очень качественная печать — мы это гарантируем. После этого футболку помещаем в термопресс: изображение фиксируется при температуре 180 градусов под давлением в течение 40 секунд, что позволяет краске попасть максимально глубоко во все волокна ткани. Так мы получим более удобное в качестве носки изображение, оно переносит и стирки, и глажку», — рассказала технолог СОФПП Яна Габайдулина.

Учащиеся 7 класса гимназии №13 создавали свои креативные проекты, которые воплотились в виде «мерча» — одежды и аксессуаров с логотипом или символикой. В начале урока школьники прослушали лекцию от дизайнера — о том, как создавать собственный креативный продукт и где это может быть востребовано.

Ключевой темой для «мерча» стал предстоящий юбилей Екатеринбурга.

«Я увидел очень интересные работы. Возможно, кто-то из ребят задумается, чтобы выбрать в будущем профессию дизайнера или модельера», — отметил глава города Алексей Орлов.

Мэр также поностальгировал, вспомнив собственные уроки труда: «Еще в советское время на уроках труда мы все делали одинаковые слесарные предметы: я рад, что сейчас у учащихся есть возможность выразить свою индивидуальность».

Алексей Орлов и Валерий Пиличев

Пилотный образовательный проект реализовал СОФПП. Теперь уроки будут регулярными. «Всего в нем примут участие порядка 540 учеников школ. Начали с учащимися Октябрьского района», — сообщил директор Фонда Валерий Пиличев. Преподавать будут как штатные учителя школ, так и эксперты по дизайну. Оборудование «Домны» позволяет нанести изображение на ткань, шопер, толстовку, а также на бамперы телефонов, обложки ежедневников. После занятия дети забирают с собой созданные изделия. Если у ребенка получился яркий индивидуальный продукт, он может (правда, с некоторыми ограничениями) вести предпринимательскую деятельность. С 14 лет уже можно зарегестрировать самозанятость, рассказали DK.RU сотрудники СОФПП.

«Дети получают навык работы на компьютере, навык использования принтера и нанесения рисунка на футболки — и это здорово! У нас уже составлено расписание, уроки посетят ученики и других классов тоже», — отметила директор гимназии №13 Римма Стихина (на фото).

«Когда «Домна» только запускалась, нас с директорами других школ позвали на открытие — и сразу же возникла идея кооперации: почему бы не использовать оборудование, которого нет ни в одной школе? Мы ее с удовольствием реализовали, — рассказала DK.RU директор гимназии №13 Римма Стихина. — Уроки технологии за пределами школы позволяют выйти в реальный мир и, кроме того, получить колоссальное удовольствие ученикам и наставникам. Это распространенная практика в нашей гимназии: мы часто выходим на уроки в музеи, кластеры и другие площадки. А, например, уроки биологии проводим в зоопарке»:

Современные дети фактически хотят все монетизировать, привести к какой-то практической пользе. И такая работа заложит в ученике цепочку: я это могу —> это просто —> значит, всё возможно. У нас есть Совет гимназистов, который предлагает новые классные идеи, а мы инициативу детей всегда поддержим!

Уроки технологии могут стать началом собственного бизнеса. «Мы никогда не говорим «нет» — если дети хотят попробовать себя в бизнесе, мы поможем и с этим», — подтверждают в СОФПП.

Креативный кластер «Домна» с коворкингом, лекторием, мастерскими, бьюти-студиями и фотостудией официально начал свою работу 27 мая, рассказывал DK.RU. Он размещен в старинном особняке XIX век по улице Вайнера, 16. До Октябрьской революции в нем находились магазины купцов Агафуровых.

Фото: Алиса Дружинина, DK.RU; пресс-служба СОФПП