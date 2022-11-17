В Екатеринбурге стартовал международный форум-выставка социальных технологий «СОЦИО»

Форум-выставка «СОЦИО» проходит 16-17 ноября 2022 г. Мероприятие организовано в рамках VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия».

«СОЦИО» стал первым форумом в Екатеринбурге, который полностью посвящен социальной тематике.

Мы должны понимать, что общество одно, и проблемы людей в нем должны решать, безусловно, государственные и муниципальные институты — но в целом это общая задача, и к ней часто готов подключиться бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации, — отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В мероприятии принимают участие большое количество спикеров, в том числе международных – представители Армении, Киргизии, Норвегии, Грузии, Казахстана.

Задача Международного форума-выставки «СОЦИО» — содействие изменению качества жизни населения путем синхронизации принципов и объединения усилий государства, бизнеса, науки и общественного сектора, решающих задачи и формирующих клиентские пути в социальной сфере.

В Свердловской области сформировано активное сообщество граждан, которое в коллаборации разрабатывает инновационные социальные технологии, реализует пилотные проекты, продвигает их по всей стране и за рубежом. И этот опыт бесценен. Такие же достижения есть и в других регионах, чтобы обменяться нашими разработками, и возникла идея проведения такого масштабного события, — поделилась руководитель приоритетного проекта «Социальный кластер» Татьяна Флеганова.

В форуме принимают участие лидеры инноваций в сфере социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта и образования; инициаторы лучших практик социального сервиса, направленных на улучшение качества жизни человека; представители органов власти, науки и социально-ориентированного бизнеса из России (в том числе из Астраханской, Белгородской, Самарской, Ульяновской областей, Хабаровского края, Пермского края, Забайкальского края, регионов УФО, включая Свердловскую область, Москвы и Санкт-Петербурга), а также из Армении, Киргизии, Норвегии, Грузии и Казахстана.

Среди партнеров мероприятия, проходящего при поддержке аппарата президента РФ, АСИ, Минздрава, Минспорта и Минтруда, — Группа копаний «ГАЗЭКС».

Эффективное развитие компаний энергетического и нефтегазового комплекса России невозможно без системной и постоянной работы в социальной сфере. Социально-ориентированная компания, прежде всего, думает о своих сотрудниках. В Группе компаний «ГАЗЭКС» работает около 5 000 человек. Обеспечение безопасных и комфортных условий труда, обучение и развитие персонала, социальная защищенность сотрудников и членов их семей — вот основные направления нашей социальной политики. Мы нацелены на мотивацию сотрудников к длительной и эффективной работе в компании, — отметил генеральный директор группы компаний «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков.

Встреча на одной площадке ведущих специалистов социальной сферы из разных регионов России, по мнению экспертов, позволит объединить усилия по оказанию поддержки семьям с детьми и укреплению института семьи.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с субъектами Российской Федерации концентрирует внимание на решении важных государственных задач: снижение бедности семей с детьми, поддержка семей в решении о рождении ребенка, забота о сохранности жизни и здоровья детей, поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью. И здесь особое место занимает развитие новой социальной инфраструктуры, таких новых социальных служб, как: семейные многофункциональные центры, домашние микрореабилитационные центры, — подчеркнула председатель правления Фонда Марина Гордеева.

Участники форума участвуют в сессиях деловой программы, объединяющих пять треков — социальная политика, здравоохранение, образование, культура и спорт, а также осмотрят выставку. На стендах гостям представлены передовые социальные технологияии, сервисы и проекты. Среди участников экспозиции — Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Банк «Открытие» и Свердловская железная дорога.

Свердловская железная дорога представляет на форуме-выставке «СОЦИО» достижения выстроенной годами системы корпоративной социальной ответственности. Компания выступает гарантом качества жизни для семей своих сотрудников практически с рождения, поддержка оказывается и при получении медицинской помощи, услуг образования и профориентации — в детских садах, школах, на базе детских железных дорог, создаются условия для занятий физкультурой и спортом, прохождения оздоровления в санаториях, профилакториях и оздоровительных лагерях. Также мы презентуем карьерный портал РЖД, который позволит получить актуальную информацию по трудоустройству в компанию, — рассказал начальник СвЖД — филиала ОАО «Российские железные дороги» Иван Колесников.

Выставку посетит победитель всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» — Немузей мусора.

В условиях нестабильности мира социальный бизнес все больше нуждается в надежных партнерских связях и новых площадках для обмена опытом и презентации результатов своей работы. Для нас, как проекта, участие в таком форуме — возможность не только презентовать успешные механики выстраивания партнерства с производственными мастодонтами такими как ГК «Экомтех» и «Техинком», но и напитаться опытом проектов из разных сфер. Четыре года мы создаем инфраструктуру возможностей жить экологично для жителей и форум для нас — возможность презентовать проект руководству регионов и расширить географию наших проектов, — отметила со-founder #НЕМУЗЕЙМУСОРА Яна Трудкова.

На тематических сессиях рассматриваются аспекты развития инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций, ключевым элементом которой являются ресурсные центры для СОНКО, механизмы создания ментального здоровья нации, защиты материнства и детства. Кроме того, обсуждаются пути решения проблемы бедности, IT-сервисы, направленные улучшения качества жизни населения, и вклад крупного бизнеса в развитие социальной сферы региона. Также участники знакомятся с тем, как люди с инвалидностью получают финансовые услуги. Представители Центробанка РФ и других финансовых институтов говорят о важности адаптации материалов по финансовой грамотности для людей с ментальными особенностями.

На площадке форума презентуют образовательные программы для социального бизнеса и социальный франчайзинг, пройдет воркшоп с инвесторами и встреча общественных представителей Агентства стратегических инициатив.

В рамках круглого стола «Региональный социальный стандарт как инструмент повышения уровня удовлетворённости населения качеством услуг в социальной сфере» участники познакомятся с региональным социальным стандартом, который является одним из элементов Национальной социальной инициативы АСИ, направленной на внедрение человекоцентричного подхода в государственной системе оказания услуг. Стандарт тесно связан с показателями Рейтинга качества жизни, оценивающего усилия региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан, а также уровень удовлетворенности людей социальной сферой и местом, в котором человек живет.

Отдельный блок посвящен социальному бизнесу, а 17 ноября гости в рамках технических туров смогут посетить объекты социальной сферы Свердловской области и ознакомиться с лучшими социальными практиками региона.

Пленарное заседание и ряд секций можно посмотреть в формате онлайн. Полная программа размещены на сайте.

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