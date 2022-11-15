ПСБ выдал ипотеку 150-тысячному участнику НИС Минобороны России

ПСБ оформил военную ипотеку 150-тысячному военнослужащему Миниобороны РФ, который приобрел жилье в рамках накопительно-ипотечной системы. Кредит от ПСБ получил военнослужащий из города Владикавказа.

На торжественной церемонии военнослужащего поздравили вице-президент, директор департамента сети ПСБ Дмитрий Макеев и руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев. Церемония состоялась в правительстве республики Северная Осетия-Алания, в ней также приняли участие заместитель председателя правительства республики Русланбек Икаев и министр строительства и архитектуры республики Константин Моргоев.

Военная ипотека — одна из наиболее востребованных мер господдержки, которой ежегодно пользуются десятки тысяч россиян. Для ПСБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования для военнослужащих и членов их семей. Банк активно развивает финансовые инструменты, с помощью которых военнослужащие по всей стране приобретают жилье – программы ПСБ позволяют купить ипотечное жилье без первоначального взноса, по привлекательным ставкам и при этом провести сделку полностью дистанционно из любой точки страны. Также заемщики могут воспользоваться всеми существующими механизмами государственной поддержки, в том числе средствами материнского капитала. За счет этого военная ипотека от ПСБ пользуется большим спросом и позволяет нам активно наращивать жилищное кредитование, — отметил Дмитрий Макеев.

Накопительно-ипотечная система является на сегодняшний день основной формой жилищного обеспечения военнослужащих. За годы своего существования НИС доказала, что является эффективным инструментом в решении жилищного вопроса, добавил Константин Ярославцев.

Участниками системы являются более 635 тысяч военнослужащих, и уже более 330 тысяч из них реализовали свои права на обеспечение жильем с помощью системы. Постоянное взаимодействие ФГКУ «Росвоенипотека» с лидерами ипотечного кредитования в части улучшения условий программ, а также возможность использовать совместно с механизмами НИС и иные меры государственной поддержки, включая поддержку многодетных семей, позволяют системе в полной мере соответствовать всем современным потребностям военнослужащих, а сам процесс приобретения жилья сделать максимально доступным и комфортным, — сказал спикер.

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