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Студенты УрФУ прорабатывают социальные проекты и готовятся к получению финансирования

Студенты УрФУ прорабатывают социальные проекты и готовятся к получению финансирования
Иллюстрация: УрФУ

Более 200 студентов УрФУ участвуют в программе предакселератора «Персональная эффективность и лидерство в инновациях». У каждого есть шанс получить финансовую поддержку своего проекта.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#УРФУ#НОВОСТИ

Программа предакселератора направлена на развитие компетенций и получение опыта в области социального предпринимательства для увеличения количества реализованных молодежных инициатив и проектов в УрФУ. Она состоит из двух этапов.

На первом этапе студенты участвуют в деловой игре «Социальное лидерство» и тренингах для молодежных лидеров. Эта активность является своеобразным вызовом для молодежи и позволяет понять ребятам, насколько они готовы к деятельности в сфере социального проектирования.

На втором этапе команды генерируют, разрабатывают и внедряют молодежные проекты в социально важных сферах жизни. Участие в специализированной части подразумевает, что молодежные лидеры предлагают свою идеи, а оценки этих идей дают эксперты. Далее проект можно усовершенствовать.

На протяжении всего предакселератора участники развивают свои soft skills (гибкие навыки), а также умение определять проблемы или потребности общества, узнают, как внедрить актуальную информацию в свое решение. Проект позволит увеличить количество реализованных инициатив для решения актуальных проблем общества, — рассказывают в УрФУ.

Первые социальные проекты студентов уже готовятся к защите и слушаниям. К примеру, студент ИРИТ-РтФ Арсений Кожевников с командой однокурсников представит проект по автоматизации питания в школах.

Наша команда на старте перебрала очень много различных проблем и их решений, начиная от мобильного приложения для комфортного жилья, заканчивая сервисом для мастеров-визажистов и мастеров маникюра. Пообщавшись с экспертами, мы решили, что самая интересная тема — автоматизация процесса питания в школах. Подготовка шла последовательно, без ночной работы не обошлось, но каждый член нашей команды выполнял определенные задачи, что помогло уложиться в сроки. За прошедший интенсив нам удалось выделить основную проблему, выстроить план работы, проанализировать рынок и составить матрицу сравнений, определиться с целевой аудиторией, продумать бизнес-модель, спроектировать функциональные прототипы и защититься перед комиссией. Весь этот процесс шел в непрерывном контакте с экспертами, — рассказал Арсений Кожевников.

Каждый проект должен решать определенную проблему, так как задачи ставят заказчики — официальные компании. По словам Арсения, основной проблемой их проекта стало отсутствие возможности отслеживания питания ребенка для родителей.

Работа в проектном практикуме была направлена на проработку идеи проекта с нуля, что для нас было в новинку и дало понимание, как это работает до этапа разработки. Можно сказать, что сейчас у нас сформировалась общая картина создания стартапа от выявления проблемы до реализации и запуска продукта. Также это мероприятие помогло нам улучшить такие компетенции, как работа в команде, коммуникация с экспертами и другими участниками, тайм-менеджмент, — продолжил он.

Организаторы предакселератора «Персональная эффективность и лидерство в инновациях» уверены: все студенты получат опыт, который точно пригодится в будущем при трудоустройстве. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Автор: Гринина Ирина
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