Уральские работодатели и УрФУ провели мастер-классы и собеседования для 6 тыс. студентов

Ежегодно в акции «Время карьеры» участвует около 50 компаний. Это помогает им оставаться в диалоге с потенциальными соискателями, а также рассказывать о своих возможностях.

В Екатеринбурге 11-й раз прошла акция «Время карьеры», которая объединила бизнес и ведущие вузы региона. Около 6,6 тыс. студентов смогли в неформальной обстановке пообщаться с представителями крупнейших промышленных предприятий, банков, застройщиков, а также узнали о возможностях, которые предоставляют университеты. В свою очередь работодатели получили по несколько десятков и даже сотен заявок на трудоустройство.

Акция прошла в рамках всероссийского проекта «Время карьеры», организаторами которого выступают президентская платформа «Россия — страна возможностей», Уральский федеральный университет и Минобрнауки РФ.

В акции «Время карьеры» в Екатеринбурге приняли участие студенты и недавние выпускники из рекордного для проекта числа учебных заведений — 66 вузов и колледжей, некоторые из них приехали из других регионов. Большинство участников, более 4,8 тыс. чел., присоединились к нам впервые. Благодаря разнообразию форматов взаимодействия с работодателями проект полезен как начинающим специалистам без опыта, так и выпускникам. Ведь участники могут не только оставить заявку на стажировку или попасть в кадровый резерв компаний, но и попробовать свои силы на реальных собеседованиях, — отметил первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Общение студентов с работодателями было организовано на площадке Ельцин Центра. На первом этаже компании разместили свои стенды, где участники мероприятия могли узнать о доступных вакансиях, заполнить анкеты соискателей, проконсультироваться о возможности прохождения стажировки, а также принять участие в конкурсах и викторинах.

Главная особенность акции в этот раз — количество участников. Последние два года действовали коронавирусные ограничения, поэтому мы старались не создавать большое скопление людей. В этот раз мы сделали все, чтобы студенты УрФУ и других вузов смогли не просто поучаствовать в масштабном событии, но также найти интересного работодателя, пообщаться с ним и получить какие-то практические советы, — рассказал куратор акции «Время карьеры», директор центра развития партнерских отношений УрФУ Ойбек Партов.

Но на ярмарке вакансий активности не закончились. На отдельной площадке студенты могли отрепетировать предстоящее собеседование с представителями крупных компаний, представленных в регионе. Также все желающие могли посетить мастер-классы и лекции, чтобы получить полезные советы о том, как найти работу мечты, составить идеальное резюме, организовать свой стартап. Одним из спикеров стала заместитель директора по развитию ИнЭУ УрФУ Светлана Коваленко — она рассказала, как магистратура поможет повысить свою ценность на рынке труда и каким образом в обучении магистрантов участвуют их потенциальные работодатели.

В этом году организаторы уделили особое внимание теме малого бизнеса. На дискуссионной площадке «Твой бизнес. Начало карьеры» о своих историях, ошибках, успешных идеях рассказали предприниматели Екатеринбурга. Некоторые из них занялись развитием своих проектов еще в годы студенчества.

Говорят, что для бизнеса в первую очередь нужны капитал и идея, но важнее иметь отвагу и решимость, чтобы начать свой проект. Университет — это лучшее место, чтобы запустить стартап, проверять гипотезы, обрастать контактами и полезными знакомствами. Это простая и понятная площадка для старта. Я знаю много предпринимателей, которые упускали эти возможности в университете, и через какое-то время были вынуждены вернуться сюда и учиться заново, — поделился участник группы компаний IPT и сети баров «Pravda Bar» Алексей Гамберг.

Ежегодно карьерное мероприятие в Екатеринбурге поддерживает около 50 компаний-работодателей — в их числе ТМК, Синара Банк, госкорпорация Росатом, компания Контур.

Как рассказала HR-директор Уральского банка Сбербанка Анна Забелина, ежегодное участие в акции помогает Сберу привлекать на работу молодых специалистов и находиться в диалоге с аудиторией, чтобы понимать ее интересы, а также рассказывать о всех возможностях, которые предоставляет компания. Например, в этом году студенты узнали о молодёжном акселераторе, который даёт возможность воплотить свои идеи в успешный стартап — по итогам мероприятия в нем зарегистрировалась более 300 человек.

Традиционно мы приглашаем студентов на стартовые вакансии в офисах продаж, такие как старший клиентский менеджер и старший менеджер по обслуживанию, а также на вакансии специалистов контактного центра. В этот раз мы получили более 100 заявок на трудоустройство. Молодым соискателям предстоит интервью с руководителями подразделений, после которого каждый из претендентов получит обратную связь. Кроме этого Сбер предлагает различные программы оплачиваемых стажировок, которые позволяют совмещать работу с обучением. По статистике, около 70% студентов трудоустраиваются в банк после прохождения стажировок, — отметила Анна Забелина.

Заместитель директора по управлению персоналом Группы Синара Алексей Соснин также согласился, что участие в акции и непосредственное общение со студентами помогает предприятиям грамотно выстраивать кадровую политику:

И, конечно, здесь мы находим сотрудников. Например, молодой человек, который на прошлом «Времени карьеры», будучи студентом, заполнил анкету на нашем стенде, в этом году уже присутствует здесь как сотрудник Группы Синара — конструктор в научно-исследовательском центре. В этом году мы прежде всего искали специалистов инженерного и машиностроительного профиля, IT-специалистов, строителей, которых мы можем рассмотреть в контуре девелопмента. Нам интересны и другие направления: финансы, экономика, HR — здесь тоже нужна талантливая молодежь. На стенде анкеты заполнили около 400 человек, каждому мы дадим обратную связь.

Алексей Соснин отметил, что Группа Синара активно трудоустраивает студентов старших курсов, причем в компании группы приходят студенты не только с заочных, но и очных отделений:

Это хорошая практика, поскольку ребята, которые ищут работу еще во время учебы, как правило, очень мотивированы — они понимают свои цели, свои ожидания от работодателя, правильно оценивают свои возможности. Поэтому такие соискатели обычно вполне успешны и эффективны.

Фотографии предоставлены пресс-службой УрФУ