Новый ГОСТ поверки счетчиков воды: что изменилось для потребителя?

С ноября 2022 г. в силу вступил государственный стандарт о поверке счетчиков воды. Как теперь будет проходить поверка приборов учета рассказал директор УЖК «Территория-Юг» Максим Жиляков.

Ранее подобный единый стандарт по поверке индивидуальных приборов учета (ИПУ) не был определен. Теперь Росстандарт установил ГОСТ, который фактически объединяет существовавшие ранее методики поверки в единый документ.

Что такое поверка счетчиков?

Поверка ИПУ — это целый комплекс мероприятий, позволяющий подтвердить состояние счетчика метрологическим параметрам, а также выявить неисправности и установить их причину. Для подобной проверки используется специальное измерительное оборудование.

Узнать дату ближайшей поверки можно в техпаспорте счетчика, акте по его монтажу или в квитанции за ЖКУ в таблице «Справочная информация по индивидуальному потреблению (срок поверки), — рассказывает Максим Жиляков.

Кто проводит поверку?

Согласно законодательству, следить за установкой, исправностью счетчиков должен сам собственник, привлекая специалистов для проведения поверки при окончании ее срока и проводя замену счетчика при необходимости. Проводить поверку могут только аккредитованные организации.

Проверить наличие аккредитации у компании можно в специальном реестре на сайте Росаккредитации по номеру ИНН или точному наименованию.

Как проходит поверка?

Специалист аккредитованной организации проводит внешний осмотр счетчика, подтверждает соответствие программного обеспечения, определяет относительную погрешность или ее отсутствие.

На этапе подготовки к поверке специалист проводит внешний осмотр прибора, выявляет наличие дефектов. Например, при наличии трещин или запотеваний на контрольном стекле проверка не проводится, а сам счетчик подлежит замене.

Во время основного этапа поверитель подключает поверочную установку к смесителю, вода в который поступает через поверяемый прибор. Проводится сверка расхода воды, отображаемого счетчиком, с расходом на установке. Если расход отличается больше чем на 5%, то ИПУ признается неисправным.

Всего проводится три замера: на максимальном расходе, среднем и минимальном. Таким образом проверяется точность счетчика на всех режимах работы.

Заключительный этап включает в себя оформление документов (в т.ч. составление акта по итогам поверки) и получение оплаты за услуги.

С сентября 2020 года результаты поверки счетчиков подтверждаются данными, внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Если поверка проходила раньше, то сведения о ней могут быть не внесены.

Сколько стоит?

Поверка не относится к услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома или коммунальным услугам, поэтому она оплачивается самим потребителем.

Ее стоимость не подлежит государственному регулированию, никаких специально установленных тарифов не существует.