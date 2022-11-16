Ак Барс Банк расширил возможности бизнеса по расчетам в долларах США

Исходящие платежи возможны в пользу получателей, имеющих счета в банках Казахстана:

— Банк ЦентрКредит;

— ForteBank;

— Bank RBI;

— Банк Фридом Финанс Казахстан;

— Нурбанк;

— Евразийский банк;

— Исламский Банк «Заман-Банк»;

— Народный банк Казахстана («Халык банк»)

Сумма перевода не ограничена. Реквизиты — в прикрепленном файле.

Открыть валютный счет в банке можно по ссылке.

Справка

ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.