Ак Барс Банк расширил возможности бизнеса по расчетам в долларах США
Теперь клиенты Ак Барс Банка могут проводить расчеты с Казахстаном через новый корсчет в долларах США в банке ЦентрКредит.
Исходящие платежи возможны в пользу получателей, имеющих счета в банках Казахстана:
— Банк ЦентрКредит;
— ForteBank;
— Bank RBI;
— Банк Фридом Финанс Казахстан;
— Нурбанк;
— Евразийский банк;
— Исламский Банк «Заман-Банк»;
— Народный банк Казахстана («Халык банк»)
Сумма перевода не ограничена. Реквизиты — в прикрепленном файле.
Открыть валютный счет в банке можно по ссылке.
Справка
ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
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