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Ак Барс Банк расширил возможности бизнеса по расчетам в долларах США

Ак Барс Банк расширил возможности бизнеса по расчетам в долларах США
Иллюстрация: Ак Барс Банк

Теперь клиенты Ак Барс Банка могут проводить расчеты с Казахстаном через новый корсчет в долларах США в банке ЦентрКредит.

#НОВОСТИ

Исходящие платежи возможны в пользу получателей, имеющих счета в банках Казахстана:

— Банк ЦентрКредит;

— ForteBank;

— Bank RBI;

— Банк Фридом Финанс Казахстан;

— Нурбанк;

— Евразийский банк;

— Исламский Банк «Заман-Банк»;

— Народный банк Казахстана («Халык банк»)

Сумма перевода не ограничена. Реквизиты — в прикрепленном файле.

Открыть валютный счет в банке можно по ссылке.

Справка

 
ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
 

Реклама. ПАО «АК БАРС БАНК».
https://www.akbars.ru/

Автор: Гринина Ирина
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