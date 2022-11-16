Актуальные вопросы в сфере налогообложения обсудили на Уральском налоговом форуме

В рамках VII Уральского налогового форума состоялся день СОСПП. Эксперты Союза в ходе пяти вебинаров осветили широкий круг вопросов в сфере налогообложения.

К секции «Актуальные налоговые риски 2022-2023: проблемы и решения» подключилось более 450 участников. По мнению сопредседателя комиссии СОСПП по налоговой и финансовой политике, руководителя ГК «Налоги и финансовое право» Аркадия Брызгалина, самым главным риском является взаимозависимость тех или иных компаний. Далее идет работа с недобросовестными контрагентами (техническими компаниями), дробление бизнеса и переквалификация сделок, деятельности, статуса и других показателей. Эксперт обозначил основные признаки технических компаний и предостерег от работы с ними. Более подробно о дроблении бизнеса рассказала заместитель директора по юридическим проектам ГК «Налоги и финансовое право» Ольга Анфёрова. Она представила чек-лист, чтобы компании могли проверить данный риск самостоятельно.

Есть еще риски по самозанятым. По состоянию на ноябрь 2022 года в России зарегистрировано шесть миллионов плательщиков на профессиональный доход. Здесь два основных риска. Первый — заключение договора с самозанятым — бывшим работником и переквалификация договора с самозанятым в трудовой договор. Отмечу, что с бывшими сотрудниками, если они стали самозанятыми, нельзя работать в течение двух лет, — отметил Брызгалин.

На вебинаре, где обсуждался налог на имущество организаций, исчисляемый и уплачиваемый с кадастровой и с остаточной стоимости основных средств, выступил член Совета СОСПП, директор ГК «АПРИОРИ» Сергей Козлов. По его словам, комиссия при Министерстве по управлению госимуществом Свердловской области, в которой можно оспорить стоимость объекта, в 2023 году прекратит свою работу.

Обязательным становится обращение в ГБУ в качестве досудебного порядка и только в случае отказа, возникает возможность обращения в суд. В бизнес-сообществе обсуждался вопрос продления срока работы комиссии на 2023 год. Но, скорее всего, этого не будет, потому что до конца 2022 года осталось немного времени, а каких-либо проектов изменений законодательства для продления работы Комиссии на сегодня — нет, —сказал он.

Отдельно спикером была отмечена такая мера поддержки как «заморозка» кадастровой стоимости для целей налогообложения на 2023 г. Согласно изменениям Налогового кодекса РФ, вступающих в силу с 2023 г. — в случае если кадастровая стоимость объекта, подлежащая применению с 1 января 2023 г., превышает кадастровую стоимость такого объекта, внесенную в ЕГРН и подлежащую применению с 1 января 2022 — применяется прежняя кадастровая стоимость.

На секции «ИТ-маневр: инструменты использования. Льготы в группе компаний» сопредседатель комиссии СОСПП по налоговой и финансовой политике, генеральный директор ООО «АКП Маминой» Ирина Мамина объяснила участникам, какие преференции могут получить ИТ-компании. Например, на льготы по страховым взносам и налогу на прибыль предприятия могут претендовать только при одновременном соблюдении двух условий. Они должны быть включены в реестр аккредитованных организаций, и доля доходов от продажи и сопровождения ПО должна составлять не менее 70%. Ограничение по численности работников, которое было ранее, теперь исключено.

Налоговые риски для ИТ-компаний невелики, потому что не допускается государственный и муниципальный контроль в 2022-2024 годах. Также для аккредитованных ИТ-компаний приостановлено проведение выездных налоговых проверок до третьего марта 2025 года. В совместном письме Минфина РФ и ФНС говорится о том, что если в организации создается новая компания и если она обслуживает только субъектов одной группы, то эта деятельность не будет приравниваться к дроблению или к получению необоснованной налоговой выгоды, — отметила Мамина.

Старший партнер компании RUSTAX Юлия Шестова рассказал об условиях, порядке и подтверждения аккредитации.

Также в рамках дня СОСПП участники обсудили споры, связанные со ставкой налога на добычу полезных ископаемых для компаний, которые добывают строительный камень и производят щебень. Ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин пояснил, что ФНС с 2017 года стала применять новую трактовку объекта налогообложения для предприятий по добыче строительного камня. Для налогообложения в качестве полезного ископаемого, по мнению ведомства, следовало принимать не строительный камень, а щебень, как конечный продукт разработки месторождения. Это привело к тому, что ставка НДПИ выросла в 3-15 раз, был доначислен налог за три года в рамках регрессивных рисков. В результате консолидации усилий бизнеса, вузов и ученых в перечень видов добытых полезных ископаемых, которые могут облагаться НДПИ, был добавлен щебень. Таким образом, сумма НДПИ в отношении щебня теперь больше, чем при обложении НДПИ строительного камня, но теперь камень не будет облагаться налогом, а продажная цена щебня, облагаемая налогом, не превысит 300 рублей за тонну.

Оценка стоимости щебня определяется исходя из сложившихся у налогоплательщика за налоговый период цен, на основании счетов-фактур на реализацию щебня. При этом в налоговой декларации по НДПИ будет указываться объем добытого щебня.

Судебная практика была не в пользу налогополтельщика. Вопрос от недропользователей состоял в равнодоступности, о едином подходе налогообложения. Сегодня эта проблема разрешена. Вопрос на этом не закрыт. Мы знаем, что в определенных субъектах налоговый орган пытается начислить НДПИ на вскрышные породы, которые в щебень не перерабатываются. Тем не менее, сегодня мы понимаем, что закон встал на сторону налогоплательщика, — резюмировал председатель комитета СОСПП по транспорту и логистике, генеральный директор ООО «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергей Мазуркевич.

Руководитель налоговой практики ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП» Марина Рыжкова рассказала, как выбрать вид налогообложения (строительный камень или щебень), поделилась судебной практикой, обозначила риски и прокомментировала возможный рост НДПИ.

На последнем вебинаре эксперты обсудили современный налоговый контроль. По словам Аркадия Брызгалина, сотрудники ФНС при контроле используют риск-ориентированный подход, часто не соблюдают процессуальные сроки проверки. Тем не менее, строить свою защиту только на процедурных основаниях, по словам эксперта, не стоит, так как это не эффективно. Алексей Щелоков, генеральный директор ООО «Уральское информационное агентство», обозначил механизмы досудебного урегулирования споров с ФНС.