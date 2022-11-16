Центробанк сказал «Прощай» ипотеке с околонулевой ставкой

С 2023 г. регулятор планирует серьезно ограничить полюбившуюся россиянам «ипотеку от застройщика». Такое жилье, говорится в отчете ЦБ, продается на 30% дороже его реальной рыночной цены.

Центробанк России с 2023 г. планирует вводить ограничения на «ипотеку от застройщика» по околонулевым ставкам. Об этом на заседании в Госдуме накануне заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что это поможет снизить риски в этом сегменте кредитования, пишут «Ведомости».

Исходя из проведенного анализа, пояснила Набиуллина, цена квартиры в таком кредите завышена на 20-30%, в итоге переплата часто больше, чем проценты по кредиту, продать жилье за те же деньги на вторичном рынке невозможно, это реально только в случае, если с момента покупки цены выросли на треть. Это создает риски для заемщика банка, который получает в залог актив по завышенной цене.

В докладе регулятора указывается, что «дешевые» кредиты от застройщиков сейчас очень популярны в России. Согласно результатам опроса пяти крупнейших ипотечных банков, в июне уже больше половины всей ипотеки на первичном рынке было именно «от застройщика». В итоге средневзвешенная ставка на кредиты на квартиры в новостройках снизилась до 3,7% в августе с 5,9% в январе 2022 г. Банки выдают дешевые займы по экстремально низким ставкам (вплоть до 0,01%, тогда как по льготной программе, предусматривающей субсидию из бюджета, она составляет 7%). Такой процент возможен за счет завышения стоимости квартиры для покупателя и выплаты застройщиком банку этой разницы в составе комиссии для компенсации его выпадающих доходов, в дополнение к использованию субсидируемой ставки от государства, пояснял ЦБ в докладе.

Также регулятор отмечает, что коррекция цен на жилье после активного роста рынка в последние годы позволила бы повысить доступность жилья для граждан, но из-за подобных программ цены на первичном рынке непомерно высоки, отмечал ЦБ.

Уже с декабря надбавки к коэффициентам риска по кредитам на первичное жилье с первоначальным взносом ниже 10% будут повышены. Чем больше будет надбавка, тем больший капитал нужен будет для предоставления кредита.

Также рассматривается вариант введения повышенных надбавок (например, 100%) для первоначального взноса на уровне 10–20% и установки надбавки отдельно для «ипотеки от застройщиков» с нерыночными условиями, в частности с поправкой на ставку субсидирования по госпрограммам.

Предлагает Центробанк и регуляторные меры воздействия: введение надбавок к ставке резервирования, которые будут прибавляться к стандартному уровню резерва по кредиту с первого дня его выдачи.

Банки уже выступили со своим вариантом решения проблемы, они предлагают ввести минимальный порог ставок по таким кредитам.

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