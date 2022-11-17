Что точно принесет доход в 2023 г.? Сочная курочка с пикантными соусами

Уже охватившая Азию сеть «Kannam Chicken» уверенно развивается в России. На фоне ухода известных западных рестораций южнокорейская курочка становится спасением для любителей быстрой и вкусной еды.

Курочку любят все. Сегодня она уместна в любое время и в любом месте, а это значит… Это значит, что покупка франшизы «Kannam Chicken» рискует стать очень выгодным и прибыльным предприятием.

Что предлагают?

«Kannam Chicken» — кафе и доставка легендарной корейской курочки, покорившей Азию. В Южной Корее работает уже более 40 тысяч кафе сети, по всему миру их около 60 тысяч.

Первое «Kannam Chicken» открылось 30 лет назад и с тех пор является уверенным лидером на гастрономическом рынке Азии, постепенно захватывая новые страны и континенты. В России первое кафе «Kannam Chicken» появилось в 2015 г., его открыли в центре Красноярска, и очень скоро оно стало любимым местом горожан. Сибиряков покорили пикантный вкус корейской курочки, разнообразные соусы, а также другие традиционные блюда из меню кафе. В 2018 г. «Kannam Chicken» в Красноярске удостоилось гастрономической премии Good Food «Лучшее кафе».

Как открыть?

Запуск осуществляется в несколько этапов, простых и понятных:

знакомство, дегустация продукции;

подписание договора, оплата паушального взноса;

двухдневное обучение шеф-повара и администратора;

подбор помещения, 3D-визуализация, расстановка кухни и зала;

ремонт (2-3 месяца);

закупка оборудования, найм персонала;

техническое открытие с приездом команды запуска.

Инвестиции, необходимые для открытия бизнеса по франшизе «Kannam Chicken» (стартовые инфестиции):

Оборудование, мебель: 2,5 – 4,5 млн руб.

Ремонт: 1,5 – 6 млн руб.

Оборот в месяц: 3 – 6 млн руб.

Срок окупаемости: 12 – 24 месяцев.

Что входит во франшизу?

Эксклюзивность. Один город для одного партнера

Поставка эксклюзивного набора соусов, специй и панировок из Южной Кореи.

Рассчитанная бизнес-модель для старта с нуля и ребрендинга.

Право на использование бренда.

Онлайн и офлайн обучение для поваров и управляющих.

Технологические и калькуляционные карты приготовления блюд.

Перечень оборудования для кухни.

3D-визуализация оформления кафе/ресторана.

Готовые макеты меню, рекламных, информационных материалов.

Доступ к получению заявок через федеральный сайт доставки Каннам.рф.

Помощь в запуске и сопровождение персональным менеджером.

Стандарты работы.

Готовое ПО.

Готовый сайт.

Готовое мобильное приложение.

Федеральный Call-центр.

Команда запуска.

Большой выбор франшизных предложений с разной величиной стартового капитала и различными условиями — нечастое на сегодняшнем рынке предложение. Ознакомиться с прдложением подробнее можно на в каталоге франшиз DK.RU.

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