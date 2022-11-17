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Что точно принесет доход в 2023 г.? Сочная курочка с пикантными соусами

Что точно принесет доход в 2023 г.? Сочная курочка с пикантными соусами
Иллюстрация: Kannam Chicken

Уже охватившая Азию сеть «Kannam Chicken» уверенно развивается в России. На фоне ухода известных западных рестораций южнокорейская курочка становится спасением для любителей быстрой и вкусной еды.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ФРАНШИЗА#НОВОСТИ

Курочку любят все. Сегодня она уместна в любое время и в любом месте, а это значит… Это значит, что покупка франшизы «Kannam Chicken» рискует стать очень выгодным и прибыльным предприятием.

Что предлагают?

«Kannam Chicken» — кафе и доставка легендарной корейской курочки, покорившей Азию. В Южной Корее работает уже более 40 тысяч кафе сети, по всему миру их около 60 тысяч.

Первое «Kannam Chicken» открылось 30 лет назад и с тех пор является уверенным лидером на гастрономическом рынке Азии, постепенно захватывая новые страны и континенты. В России первое кафе «Kannam Chicken» появилось в 2015 г., его открыли в центре Красноярска, и очень скоро оно стало любимым местом горожан. Сибиряков покорили пикантный вкус корейской курочки, разнообразные соусы, а также другие традиционные блюда из меню кафе. В 2018 г. «Kannam Chicken» в Красноярске удостоилось гастрономической премии Good Food «Лучшее кафе».

Как открыть?

Запуск осуществляется в несколько этапов, простых и понятных:

  • знакомство, дегустация продукции;
  • подписание договора, оплата паушального взноса;
  • двухдневное обучение шеф-повара и администратора;
  • подбор помещения, 3D-визуализация, расстановка кухни и зала;
  • ремонт (2-3 месяца);
  • закупка оборудования, найм персонала;
  • техническое открытие с приездом команды запуска.

Инвестиции, необходимые для открытия бизнеса по франшизе «Kannam Chicken» (стартовые инфестиции):

  • Оборудование, мебель: 2,5 – 4,5 млн руб.
  • Ремонт: 1,5 – 6 млн руб.
  • Оборот в месяц: 3 – 6 млн руб.
  • Срок окупаемости: 12 – 24 месяцев.

Что входит во франшизу?

Эксклюзивность. Один город для одного партнера

  • Поставка эксклюзивного набора соусов, специй и панировок из Южной Кореи.
  • Рассчитанная бизнес-модель для старта с нуля и ребрендинга.
  • Право на использование бренда.
  • Онлайн и офлайн обучение для поваров и управляющих.
  • Технологические и калькуляционные карты приготовления блюд.
  • Перечень оборудования для кухни.
  • 3D-визуализация оформления кафе/ресторана.
  • Готовые макеты меню, рекламных, информационных материалов.
  • Доступ к получению заявок через федеральный сайт доставки Каннам.рф.
  • Помощь в запуске и сопровождение персональным менеджером.
  • Стандарты работы.
  • Готовое ПО.
  • Готовый сайт.
  • Готовое мобильное приложение.
  • Федеральный Call-центр.
  • Команда запуска.

Большой выбор франшизных предложений с разной величиной стартового капитала и различными условиями — нечастое на сегодняшнем рынке предложение. Ознакомиться с прдложением подробнее можно на в каталоге франшиз DK.RU.

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https://kannam.ru/
Автор: Александра Клименко
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