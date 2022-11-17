Что точно принесет доход в 2023 г.? Сочная курочка с пикантными соусами
Уже охватившая Азию сеть «Kannam Chicken» уверенно развивается в России. На фоне ухода известных западных рестораций южнокорейская курочка становится спасением для любителей быстрой и вкусной еды.
Курочку любят все. Сегодня она уместна в любое время и в любом месте, а это значит… Это значит, что покупка франшизы «Kannam Chicken» рискует стать очень выгодным и прибыльным предприятием.
Что предлагают?
«Kannam Chicken» — кафе и доставка легендарной корейской курочки, покорившей Азию. В Южной Корее работает уже более 40 тысяч кафе сети, по всему миру их около 60 тысяч.
Первое «Kannam Chicken» открылось 30 лет назад и с тех пор является уверенным лидером на гастрономическом рынке Азии, постепенно захватывая новые страны и континенты. В России первое кафе «Kannam Chicken» появилось в 2015 г., его открыли в центре Красноярска, и очень скоро оно стало любимым местом горожан. Сибиряков покорили пикантный вкус корейской курочки, разнообразные соусы, а также другие традиционные блюда из меню кафе. В 2018 г. «Kannam Chicken» в Красноярске удостоилось гастрономической премии Good Food «Лучшее кафе».
Как открыть?
Запуск осуществляется в несколько этапов, простых и понятных:
- знакомство, дегустация продукции;
- подписание договора, оплата паушального взноса;
- двухдневное обучение шеф-повара и администратора;
- подбор помещения, 3D-визуализация, расстановка кухни и зала;
- ремонт (2-3 месяца);
- закупка оборудования, найм персонала;
- техническое открытие с приездом команды запуска.
Инвестиции, необходимые для открытия бизнеса по франшизе «Kannam Chicken» (стартовые инфестиции):
- Оборудование, мебель: 2,5 – 4,5 млн руб.
- Ремонт: 1,5 – 6 млн руб.
- Оборот в месяц: 3 – 6 млн руб.
- Срок окупаемости: 12 – 24 месяцев.
Что входит во франшизу?
Эксклюзивность. Один город для одного партнера
- Поставка эксклюзивного набора соусов, специй и панировок из Южной Кореи.
- Рассчитанная бизнес-модель для старта с нуля и ребрендинга.
- Право на использование бренда.
- Онлайн и офлайн обучение для поваров и управляющих.
- Технологические и калькуляционные карты приготовления блюд.
- Перечень оборудования для кухни.
- 3D-визуализация оформления кафе/ресторана.
- Готовые макеты меню, рекламных, информационных материалов.
- Доступ к получению заявок через федеральный сайт доставки Каннам.рф.
- Помощь в запуске и сопровождение персональным менеджером.
- Стандарты работы.
- Готовое ПО.
- Готовый сайт.
- Готовое мобильное приложение.
- Федеральный Call-центр.
- Команда запуска.
Большой выбор франшизных предложений с разной величиной стартового капитала и различными условиями — нечастое на сегодняшнем рынке предложение. Ознакомиться с прдложением подробнее можно на в каталоге франшиз DK.RU.