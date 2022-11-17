В центре Екатеринбурга построят кампус горного университета

Заявка прошла отбор первичной министерской комиссии. Проектирование начнется уже в следующем году. По задумке, кампус должен находиться в пешей доступности от вуза.

В 2023 г. начнется проектирование кампуса Уральского государственного горного университета. Реализовать проект помогут попечители вуза — РМК, УГМК, Газпромбанк, Уралмашзавод. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Ректор УГГУ Алексей Душин рассказал, что кампус будет расположен в пешей доступности от вуза. Подробности проекта пока не раскрываются.

Для нас стратегически важно строительство нового комплекса общежитий — кампуса. Совместно с нашими попечителями — РМК, УГМК, Газпромбанком, Уралмашзаводом — мы составили заявку, она уже прошла первичный технический отбор министерской комиссии. Контур кампуса будет активно развиваться в ближайшие два года. Основное проектирование начнется в следующем году,— рассказал Алексей Душин.

Он также добавил, что до конца 2022 г. университет рассчитывает завершить большую часть работ по ремонту двух общежитий.

«Перед нами не стоит стратегический вопрос наращивания количества иностранных студентов. Его мы легко можем решить. Для нас важнее вопрос обеспечения отечественной промышленности высококвалифицированными кадрами. Пока не снят вопрос с общежитиями, мы не делаем упор на привлечение иностранных студентов. Сейчас мы наращиваем материальное оснащение», — добавил ректор.

Напомним, что новый студенческий кампус в Екатеринбурге также строится в районе Новокольцовский в рамках программы комплексного освоения территории, которую реализовывает компания «Синара-Девелопмент».

Всего здесь возводится пять комплексов общежитий на 8,5 тыс. мест. Этажность зданий разная — 10-14 этажей. Общая площадь пяти зданий — более 209 тыс. кв. м. Площадь одного общежития — около 42 тыс. кв. м. Количество жилых комнат в одном общежитии — 870. Комнаты, в которых будет все необходимое — мебель и оборудованная техникой кухня, рассчитаны на двоих проживающих.

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