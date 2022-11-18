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В Екатеринбурге установили новые станции зарядки для электрокаров

В Екатеринбурге установили новые станции зарядки для электрокаров
Иллюстрация: «Россети Урал»

Электрозарядки в центре города оснащены самыми популярными коннекторами CCS2 и CHAdeMO, полностью заправить аккумулятор на них можно за два часа.

#ТЕХНОЛОГИИ#ГОРОД#НОВОСТИ

Две быстрые электрозарядные станции установили в центре Екатеринбурга. Теперь зарядить электромобиль можно неподалеку от ТРЦ «Алатырь» на ул. Малышева, 5 и около офиса «Россети Урал» - «Екатеринбург» на ул. Бориса Ельцина, 1. На Бориса Ельцина электрозарядка была и раньше, но теперь ее заменили на более современную.

Директор по цифровой трансформации «Россети Урал» (оператор заправок для электромобилей) Андрей Шульгин рассказал, что прежняя зарядная станция офиса компании была первой введенной компанией, она прослужила больше десяти лет.

Сейчас мы ее заменили на более современную зарядку, соответствующую всем актуальным требованиям и являющуюся продуктом отечественного производства, — отметил он.

Установленные в городе зарядки выпущены в Зеленодольске, их мощность составляет 60 кВт, батарею электромобиля они заряжают за два часа. На заправках имеются коннекторы CCS2 и CHAdeMO — самые распространенные разъемы для быстрой зарядки электрокаров.

Ранее на DK.RU: «Электрокары — новый подход в построении автотранспорта. Он дает поле для развития»

Автор: Александра Клименко
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