Как сохранить капитал? Сценарии развития российского и мировых рынков

Сейчас, когда цены на многие крупные, надежные и перспективные российские компании упали на десятки процентов, открываются отличные возможности заработать. Причем, в разы больше, чем на вкладах.

Подробнее о том как сохранить и преумножить капитал в период нестабильности инвесторам расскажут на конференции, организованной компанией «Открытие Инвестиции». Мероприятие пройдет 29 ноября в 18.30. Главным спикером конференции станет телеведущий, заместитель главного редактора по экономике телеканала «Вести» Александр Кареевский.

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» разберет на конференции в каких секторах отечественной экономики возможны точки роста и как инвестор может на этом заработать, сохранив свой капитал, с помощью новых инвестиционных решений от управляющей компании.

Спикеры конференции ответят на вопросы:

— Выдержат ли экономики «стресс-тест» на устойчивость, и каким будет будущее финансовых рынков;

— Как поведут себя цены на российское сырье в условиях санкций и какие факторы обеспечивают спрос;

— Смогут ли Китай и Индия стать надежными партнерами для России;

— Стоит ли включать в портфель инвесторам недооцененные российские нефтегазовые компании

Оставить заявку на участие можно по ссылке. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация.

Дата и время: 29 ноября,18:30

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, Атриум Палас Отель

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