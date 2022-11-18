Финский производитель строительных смесей остался в России под другим именем

Заводы Kiilto купила ГК Bergauf, сделка оформлена правительством, ее сумма не разглашается. Покупатели обещали сохранить рабочие места и ассортимент, изменив лишь название бренда.

Группа компаний Bergauf купила финского производителя. Соглашение между Kiilto Group и Bergauf Group о передаче российского предприятия было одобрено российскими властями. Право собственности на АО «Киилто-Клей», ООО «Киилто Фэмили» и ООО «Киилто-Клей Раменское» перешло к Bergauf Group 26 октября 2022 г.

Bergauf Group выкупила две крупные производственные площадки: по производству клеев в Раменском и по производству сухих строительных смесей в Малоярославце. Рабочие места на заводах сохранены.

СПРАВКА Bergauf — международная компания, развивающая направление разработки, производства и реализации сухих строительных смесей, лакокрасочных материалов и продукции для ремонта и защиты бетона. Входит в список системообразующих предприятий России, занимает 3-е место на рынке России по продаже сухих строительных смесей, является лидером в технологиях и материалах строительной области.

Пресс-служба компании подчеркивает, что приобретение завода Kiilto в г. Раменском позволит расширить ассортимент в категории клеевой группы и далее успешно развивать это направление. В ближайшее время на производственной площадке планируется выпустить новинки под брендом Bergauf.

Кроме того, Bergauf сохранит продуктовый портфель Kiilto, но под другим брендом. Привычная россиянам продукция с 2023 г. будет выпускаться под новой торговой маркой Kesto.

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