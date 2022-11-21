«Потребность в налогово-учетном образовании есть, но возможность его получения затруднена»

Одним из самых наболевших вопросов, который был поднят на Уральском налоговом Форуме, проходившем 14-17 ноября, стал вопрос получения образования специалистами налоговой и бухгалтерской сферы.

Ирина Мамина, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» в Свердловской области, генеральный директор аудиторской фирмы (ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой»), модератор секции по образованию на Форуме:

— Мы видим целый комплекс проблем с кадрами в нашей сфере на сегодняшний день. Квалифицированных бухгалтеров, аудиторов, специалистов по налогообложению становится все меньше, и это все больше люди «старой школы». Приток молодежи в профессию небольшой, при этом они не всегда обладают необходимыми компетенциями. Столкнувшись в поисках аудиторов с этой проблемой сами, и регулярно слыша жалобы клиентов на отсутствие бухгалтеров и специалистов по налогообложению, мы занялись изучением проблемы.

Чтобы стать специалистом финансового рынка, нужно получить комплекс знаний из экономической и правовой сфер, а также и из сферы ИТ.

Но на сегодня в учебных заведениях практически отсутствует полноценное системное обучение по этим специальностям. Студенту приходится пройти целый квест — сначала получить базовое экономическое образование, и дополнительное — юридическое, пройти курсы по использованию специализированных бухгалтерских программ, после чего самостоятельно увязать их в своей голове. Либо наоборот — юридическое образование дополнять блоками необходимых финансовых и экономических знаний и знаний по ИТ. Т.е. молодому специалисту приходится очень сложным путем идти в нашу профессию.

Те программы обучения специалистов нашей сферы, что на сегодня есть, не обновляются и не адаптируются под современные требования и возможности ни в содержательной части, т.к. нет механизмов работы с госслужбой и бизнесом по получению запроса на то, что именно включать в содержание, ни в части форматов — например, до сих пор нет полноценного онлайн/дистанционного обучения с выдачей гос.диплома.

При этом идет стремительное падение, а возможно даже — уничтожение престижа данных профессий. Сколково в своем Атласе профессий будущего еще в 2014 году заявило, что бухгалтер — это атавизм, его скоро заменит автоматизация и специализированные программы, и эту мысль подхватили и повторяют многие чиновники. Их можно понять: полноценный специалист по налогообложению, бухучету, аудиту — это далеко не операционист, а, повторюсь, обладатель серьезного комплекса знаний из разных сфер. Такого специалиста дорого готовить, и, предполагается, что он будет высокооплачиваемым. А в бюджетной сфере, как известно, зарплаты невысокие. Поэтому из госструктур запроса на массовую подготовку подобных специалистов в вузы и не поступает, они рассчитывают на полную автоматизацию. Что, на мой взгляд, в корне неверно.

Думаю, уже многие слышали, как в ответ на вопрос: «Откуда взялась сумма начислений (по налогам, например)?» специалист отвечает: «Программа так посчитала», не понимая, как она это сделала и не имея возможности ни откорректировать ее ошибки, ни перепроверить. Уровень стремительно падает, а количество ошибок и проблем, с которыми приходится очень долго и тщательно разбираться, копится. При этом запрос от бизнеса на подготовку тех самых квалифицированных специалистов, которые способны разбираться до самой сущности и аргументированно оспаривать какие-то автоматизированные расчеты, растет, а проблема кадрового голода становится все острее.

Есть и другие сложности. Пять лет назад была инициирована история с введением профстандартов профессий и оценкой квалификации специалистов. И если где-то в других сферах она и прижилась, то в том, что касается специалистов финансового рынка, она оказалась мертворожденной — согласитесь, странно оценивать уровень и соответствие стандартам, когда нет единого унифицированного полноценного образования в этой сфере, а каждый специалист — это практически самородок со своеобразным сплавом знаний, опыта и компетенций.

Еще один момент, на который хочу обратить внимание: бухгалтер, специалист по налогам, аудитор — это ответственные лица. Они подписывают отчеты, заключения, несут ответственность за свои выводы. Подписание отчета или заключения без наличия диплома с определенной специализацией чревато неприятными последствиями.

Что мы в итоге имеем? Потребность в налогово-учетном образовании есть, а возможность его получения затруднена.

Резолюция по работе на образовательной секции в ходе форума: