«Не бойтесь хорошо видеть»

«С плохим зрением нам недоступна полная картина мира. Да что там говорить — если есть отклонения по зрению, вестибулярный аппарат работает не на 100% и по-другому ведет нас по улице или в помещении».

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Сегодня — о тех, кто помогает лучше рассмотреть окружающий нас мир. Герои публикации — Кристина Коновалова и Кирилл Боровских, врачи-офтальмологи оптики «Культура Зрения», расположенной на ул. Вильгельма де Геннина, 34. Оба обладают многолетним опытом и сотворили за свою медицинскую практику не одно чудо. Кристина Анатольевна, к примеру, виртуозно надевает на пациентов контактные линзы. А в практике Кирилла Андреевича была пациентка со зрением минус 10, которая благодаря грамотной коррекции смогла вновь четко видеть.

Досье Кристина Анатольевна Коновалова, врач-офтальмолог. Стаж работы в оптической сфере 12 лет. Девять из них она работает врачом-офтальмологом. Закончила педиатрический факультет Уральской государственной медицинской академии. Прошла ординатуру на кафедре офтальмологии.

Профессиональный девиз: «Хорошее зрение — залог развития ребёнка».

Кирилл Андреевич Боровских, врач–офтальмолог. Стаж работы — девять лет. Закончил педиатрический факультет Уральской государственной медицинской академии по специализации «Офтальмология». Профессиональный девиз: «Выслушать, понять и помочь».

Кирилл, Кристина, почему из множества медицинских специализаций вы решили остановиться на офтальмологии?

Кристина Коновалова: Во-первых, офтальмология — это красиво. Во-вторых, с помощью грамотно подобранной коррекции зрения можно добиться мгновенного результата. В-третьих, я очень люблю работать с детьми. Они, в отличие от взрослых, всегда открыты, идут на контакт и в большинстве своем доверяют врачу.

Кирилл Боровских: Специальность в Мединституте выбирается после шестого курса. Я остановился на самом созидательном варианте и стал детским офтальмологом. Приятно, когда ты помогаешь человеку видеть лучше, ведь с плохим зрением нам недоступна полная картина мира. Да что там говорить — если есть отклонения по зрению, даже вестибулярный аппарат работает не на все 100% и по-другому ведет нас по улице или в помещении.

Насколько остро стоит проблема детской миопии (близорукости) в обществе?

Кристина Коновалова: По данным ВОЗ, к 2050 г. каждый второй человек на планете будет близоруким. Многие дети плохо видят уже к первому классу. Наследственный фактор, недостаток прогулок, несбалансированное питание, избыток гаджетов ведёт к появлению и прогрессированию миопии. Бывает, к нам приводят детей, которые видят менее четырех строк таблицы Сивцева (оптометрическая таблица для проверки зрения, прим.ред.). С помощью очков или контактных линз эту проблему можно скорректировать. Знаете, что самое опасное в детской миопии? Ребенок не умеет видеть четко и не может сказать родителям, что у него есть какие-то проблемы со зрением. Поэтому мы всегда напоминаем о необходимости плановых проверок

Кирилл Боровских: Действительно, бывает, что к нам приводят детей с направлением от невролога. Говорят, что ребенок жалуется на головные боли. Начинаешь осматривать и понимаешь, что он просто плохо видит, прописываешь очки — боль уходит. Мы всегда повторяем родителям: 80% информации, которую впитывает ребенок, проходит именно через органы зрения. Если он не будет получать ее в полном объеме, он не будет нормально развиваться.

Кристина Коновалова: Первый и главный помощник в борьбе с миопией, точнее, с ее профилактикой — прогулки на свежем воздухе. Дневной свет положительно влияет на сетчатку глаза. Ребенку необходимо 10-14 часов в неделю находиться на улице. Вторая рекомендация — ограничения времени за гаджетами. Нельзя допускать, чтобы ребенок сидел весь день в телефоне и играл на нем в игрушки.

Когда я училась в школе, детей в очках дразнили, называли «очкариками» и «четырехглазыми». Как современное поколение реагирует на очки?

Кристина Коновалова: Большинство детей позитивно, т.к. они понимают, что стали лучше видеть. Удивительно, но предубеждения относительно очков мы наблюдаем у взрослых. Они до последнего могут настаивать на том, что ребенку нужна «просто гимнастика для глаз», хотя по результатам обследования у ребенка может быть зрение минус два или минус три. Подобные отклонения уже требуют очковой коррекции. Чтобы ребенок полюбил свои очки и не стеснялся их, мы предлагаем ему самому выбрать себе оправу. Если вкусы ребенка и взрослого не совпадают, мы стараемся убедить родителя сделать выбор в пользу той оправы, которая понравилась школьнику.

Кирилл Боровских: «Культура зрения» в Академическом — это районная оптика. Всех своих маленьких и взрослых пациентов мы знаем в лицо и часто встречаем на улице. Приятно видеть, когда ребенок после школы идет в наших очках, весь такой стильный, улыбается. А мы радуемся, что смогли подобрать именно то, что нужно.

А как насчет контактных линз? Их можно подобрать в «Культуре зрения»?

Кристина Коновалова: Конечно, когда человек приходит к нам на прием, мы предлагаем не только очки, но и контактные линзы. Причем, пока клиент выбирает оправу, мы советуем ему надеть и линзы. Некоторые, конечно, боятся, но мы всегда помогаем. Иногда пациенты мне говорят: «Да я уже к трем специалистам ходил, мне никто не смог надеть контактные линзы». Я с удовольствием включаюсь в эту игру и в итоге становлюсь тем специалистом, который наконец-то примерил линзы пациенту и научил правильно обращаться с ними. Линзы можно носить и детям. Главное, правильно за ними ухаживать. Такой способ коррекции зрения подойдет тем ребятам, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом.

Насколько я вижу, у вас на витринах есть и детские очки, и взрослые. Соответственно, приемы и лечение вы проводите и для взрослых?

Кирилл Боровских: Наша оптика в Академическом стала уже семейной. К нам приходят и дети, и взрослые, и пожилые люди. Мы с удовольствием всем помогаем: ежедневно ведем приемы пациентов, оказываем экстренную помощь (к нам, бывало, даже с ожогами приезжали), выписываем медикаменты, если того требует конкретный случай, проводим аппаратное лечение.

Запомнился один случай: ко мне на прием записалась девушка со зрением минус 10. Очки, которые ей подбирали в других салонах, корректировали зрение не полностью. Поэтому после проверки зрения в нашем салоне мы не стали останавливаться на коррекции только при помощи очков. Провели ряд исследований, в ходе которых определили, что лучшую коррекцию обеспечат контактные линзы. В итоге добились максимально возможной остроты для такого непростого зрения. Это была сложная и планомерная работа, благодаря которой девушка смогла вновь видеть четко.

В Екатеринбурге множество оптик и клиник, где требуются врачи-офтальмологи. Почему в качестве места работы вы выбрали именно «Культуру зрения»?

Кристина Коновалова: В «Культуре зрения» я работаю уже полтора года. Мне важно получать результат и иметь возможность на него влиять. Здесь это возможно. Здесь чудесный коллектив, классная профессиональная команда и адекватное, слышащее, понимающее руководство.

Кирилл Боровских: Действительно, руководство «Культуры зрения» вкладывается в развитие своих сотрудников. Смотрите, я работаю в компании всего четыре месяца, а уже даю интервью. А в сентябре меня отправляли в Москву на Российскую конференцию офтальмологов. Работа здесь очень слаженная — все от первого до последнего звена работают четко. Врачи из других оптик всегда находятся на связи, можно собрать консилиум и оперативно обсудить вопросы или сложные случаи.

Что вы порекомендуете людям, которые хотят сохранить здоровье глаз?

Кристина Коновалова: Я дам несколько рекомендаций родителям. Если ребенок начал щуриться, жалуется на головные боли, близко подходит к телевизору или держит телефон прямо у носа — это первые признаки проявления миопии. Не стоит затягивать поход к офтальмологу. Коррекцию нужно начинать как можно раньше. Очки — это не страшно. Очки — это красиво. Тем более, у нас можно подобрать модную детскую оправу от Vogue, Ray-Ban и других производителей.

Кирилл Боровских: Наши глаза были сформированы таким образом, чтобы мы, выйдя утром из пещеры, пошли охотиться на зайца, т.е. для того, чтобы смотреть вдаль. Так что как можно чаще гуляйте на свежем воздухе, просиживанию в телефоне или за компьютером предпочитайте живое общение и следите за питанием, ведь правильное питание влияет не только на зрение, но и на качество жизни в целом.

Справка Сеть салонов оптики «Культура зрения» была основана в 2007 г. Миссия компании — заботиться о зрении клиентов. «Культура зрения» — это не просто оптика, где люди могут купить себе очки, а пространство, в котором главной целью является не продажа, а помощь клиентам в решении их вопросов и проблем со зрением. Работает на эту цель умеренная ценовая политика. Сеть оптик состоит из 17 филиалов. Также есть интернет-магазин www.culturavision.com , который был открыт в 2017 году. В ближайшее время компания планирует развивать свою сеть и открывать новые точки в Екатеринбурге и Свердловской области.

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